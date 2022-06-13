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2 часа назад

Уилл Смит вернется на большой экран в фильме "Я - легенда 2"

Газета.Ru

Американский актер Уилл Смит вернется на большие экраны после скандала на церемонии вручения премии "Оскар" сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Уилл Смит вернется на большой экран в фильме "Я - легенда 2"
Фото: Кадр из фильма "Я - легенда"Кадр из фильма "Я - легенда"

По информации таблоида, актер сыграет в продолжении фильма "Я - легенда". Он исполнит роль Роберта Невилла, борющегося за выживание и ищущего лекарство от зомби в постапокалиптическом Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что выпуск фильма "Эмансипация" отложили из-за скандала со Смитом.

27 марта голливудский актер на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об "очень короткой прическе" супруги Смита.

Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью. В результате американская киноакадемия на 10 лет запретила Смиту участие во всех своих мероприятиях.

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