Уилл Смит вернется на большой экран в фильме "Я - легенда 2"

Американский актер Уилл Смит вернется на большие экраны после скандала на церемонии вручения премии "Оскар" сообщает The Sun со ссылкой на источник.
По информации таблоида, актер сыграет в продолжении фильма "Я - легенда". Он исполнит роль Роберта Невилла, борющегося за выживание и ищущего лекарство от зомби в постапокалиптическом Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что выпуск фильма "Эмансипация" отложили из-за скандала со Смитом.
27 марта голливудский актер на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об "очень короткой прическе" супруги Смита.
Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью. В результате американская киноакадемия на 10 лет запретила Смиту участие во всех своих мероприятиях.