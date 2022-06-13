Уилл Смит вернется на большой экран в фильме "Я - легенда 2"

По информации таблоида, актер сыграет в продолжении фильма "Я - легенда" . Он исполнит роль Роберта Невилла, борющегося за выживание и ищущего лекарство от зомби в постапокалиптическом Нью-Йорке.

Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием и у нее выпадают волосы. Позже, когда актер вышел на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард", Смит заплакал, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью. В результате американская киноакадемия на 10 лет запретила Смиту участие во всех своих мероприятиях.