Новый "Тор" станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет

Студия Marvel передала кинотеатрам данные о хронометраже фильма "Тор: Любовь и гром", мировая премьера которого состоится 8 июля.

Как сообщает портал ComicBook, кинокомикс Тайки Вайтити будет идти 119 минут. Это означает, что четвертая часть "Тора" станет самым коротким фильмом Marvel с 2018 года. Ранее самой короткой лентой студии был "Человек-муравей и Оса", хронометраж которой составляет 118 минут.