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46 минут назад

Новый "Тор" станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет

Газета.Ruиещё 1

Студия Marvel передала кинотеатрам данные о хронометраже фильма "Тор: Любовь и гром", мировая премьера которого состоится 8 июля.

Новый "Тор" станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщает портал ComicBook, кинокомикс Тайки Вайтити будет идти 119 минут. Это означает, что четвертая часть "Тора" станет самым коротким фильмом Marvel с 2018 года. Ранее самой короткой лентой студии был "Человек-муравей и Оса", хронометраж которой составляет 118 минут.

В киносетях AMC и Cineworld отмечают, что все фильмы о Торе были короткими в сравнении с другими лентами Marvel. Первая часть истории длилась 114 минут, вторая — 112 минут, а третья — 130 минут.

Фильмы,Тор,Человек-муравей и Оса,
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