Новый фильм про медвежонка Паддингтона получил название

По сообщению издания The Hollywood Reporter, третья часть фильма про приключения медвежонка Паддингтона получила название «Паддингтон в Перу». Также для ленты нашли режиссёра.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Первые две части франшизы режиссировал Пол Кинг, однако его на этом посту сменит Дугал Уилсон. Он известен в первую очередь как постановщик различных рекламных роликов. Для Уилсона это будет дебют в большом кино, а Кинг выступит исполнительным продюсером и одним из сценаристов.

Съёмки триквела франшизы начнутся в 2023 году, они пройдут в Лондоне и Перу. Актёрский состав и сюжет третьего фильма пока что неизвестны, однако Бен Уишоу уже давно озвучил Паддингтона для фильма.