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47 минут назад

Paramount Pictures снимет ремейк фильма «Сонная Лощина»

runews24.ru

Студия Paramount Pictures объявила о планах переснять фильм "Сонная Лощина" и уже определилась с кандидатурой режиссёра. Им станет Линдси Бир, до этого — одна из самых востребованных голливудских сценаристов.

Paramount Pictures снимет ремейк фильма «Сонная Лощина»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Она дебютировала в качестве режиссёра в готовящемся к выходу в этом году приквеле "Кладбища домашних животных". Бир также отвечает за сценарий будущей "Сонной Лощины".

"Сонная Лощина" — классический хоррор о всаднике без головы, терроризирующем жителей маленького городка. Эта история экранизировалась уже не раз.

Самым успешным стал фильм режиссера Тима Бертона, вышедший в 1999 году. Главные роли в нёмисполнили Джонни Депп и Кристина Риччи.

Фильм собрал в прокате 200 млн $ и был признан классикой жанра.

Фильмы,Сонная Лощина,Кладбище домашних животных,Кристина Риччи,Джонни Депп,Тим Бертон,
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