Paramount Pictures снимет ремейк фильма «Сонная Лощина»

Студия Paramount Pictures объявила о планах переснять фильм "Сонная Лощина" и уже определилась с кандидатурой режиссёра. Им станет Линдси Бир, до этого — одна из самых востребованных голливудских сценаристов.

Она дебютировала в качестве режиссёра в готовящемся к выходу в этом году приквеле "Кладбища домашних животных". Бир также отвечает за сценарий будущей "Сонной Лощины".

"Сонная Лощина" — классический хоррор о всаднике без головы, терроризирующем жителей маленького городка. Эта история экранизировалась уже не раз.

Самым успешным стал фильм режиссера Тима Бертона, вышедший в 1999 году. Главные роли в нёмисполнили Джонни Депп и Кристина Риччи.