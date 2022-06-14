Раскрыт новый злодей киновселенной "Человека-паука"

Звезда "Рашмора" и "Скотта Пилигрима" Джейсон Шварцман озвучит The Spot ("Пятно"), нового злодея в фильме "Через вселенные", который выйдет в кинотеатрах 2 июня 2023 года. Об этом пишет Deadline.

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15 июня в первый день ежегодного фестиваля анимационных фильмов во Франции, Sony Pictures Animation показали "Человека-паука: Сквозь вселенные". В фильме Майлз Моралес и Гвен Стейси сражаются с Пятном - его тело покрыто межпространственными порталами, которые могут отправить персонажа в любое место. Он также умеет создавать порталы из воздуха, перемещать предметы и людей.

Настоящее имя Пятна — Джонатан Онн, он - ученый, получивший сверхспособности после неудачного эксперимента.

Ранее Sony Pictures объявила, что покажет в кинотеатрах обновленный фильм "Человек-паук: Нет пути домой — более забавная версия" с добавленными и расширенными сценами.