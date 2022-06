Режиссер «Форсажей» снимет экранизацию «Ванпанчмена»

«Ванпанчмен» — культовая манга про человека по имени Сайтама, который побеждает всех своих противников одним ударом. В 2015 году стартовало одноимённое аниме, которое очень популярно в том числе и в России. По франшизе даже выходила игра One Punch Man: A Hero Nobody Knows, получившая смешанные отзывы от критиков и игроков.