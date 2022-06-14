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20 минут назад

Режиссер «Форсажей» снимет экранизацию «Ванпанчмена»

Чемпионат.com

Джастин Лин, известный своей работой над пятью частями серии «Форсаж» и совсем недавно покинувший пост режиссёра десятого фильма, выступит постановщиком экранизации манги «Ванпанчмен». Сценаристами адаптации стали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, работавшие до этого над «Джуманджи: Новый уровень» и «Веномом»

Режиссер «Форсажей» снимет экранизацию «Ванпанчмена»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Полноценное производство начнётся в конце 2022 года. Неизвестно, кто сыграет главную роль в картине. Даты выхода у экранизации тоже пока нет.

«Ванпанчмен» — культовая манга про человека по имени Сайтама, который побеждает всех своих противников одним ударом. В 2015 году стартовало одноимённое аниме, которое очень популярно в том числе и в России. По франшизе даже выходила игра One Punch Man: A Hero Nobody Knows, получившая смешанные отзывы от критиков и игроков.

Фильмы,Форсаж,Джефф Пинкнер,Джастин Лин,Скотт Розенберг,
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