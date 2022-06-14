Режиссер «Форсажей» снимет экранизацию «Ванпанчмена»

Джастин Лин, известный своей работой над пятью частями серии «Форсаж» и совсем недавно покинувший пост режиссёра десятого фильма, выступит постановщиком экранизации манги «Ванпанчмен». Сценаристами адаптации стали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, работавшие до этого над «Джуманджи: Новый уровень» и «Веномом»

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Полноценное производство начнётся в конце 2022 года. Неизвестно, кто сыграет главную роль в картине. Даты выхода у экранизации тоже пока нет.