Анонсирован триквел "Сайлент Хилла"

Режиссер первого фильма "Сайлент Хилл" Кристоф Ганс сообщил, что третья часть может быть выпущена уже в 2023 году. Об этом сообщает IGN.

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"Сейчас я работаю над этим. Сценарий нового фильма полностью независим от двух предыдущих фильмов и соответствует пути развития Сайлент Хилла", - рассказал кинематографист.

Оригинальный "Сайлент Хилл" заработал около $100 млн при бюджете в $50 млн, а его сиквел занял менее рейтинговые позиции как у критиков, так и в прокате. Режиссер считает, что франшиза может развиваться.

"Это "Сайлент Хилл" для сегодняшней аудитории, но в то же время мы отдаем дань уважения саге. Это отличная франшиза видеоигр и произведение искусства в благородном смысле этого слова", - пояснил Ганс.