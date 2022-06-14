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28 минут назад

Анонсирован триквел "Сайлент Хилла"

Газета.Ru

Режиссер первого фильма "Сайлент Хилл" Кристоф Ганс сообщил, что третья часть может быть выпущена уже в 2023 году. Об этом сообщает IGN.

Анонсирован триквел "Сайлент Хилла"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Сейчас я работаю над этим. Сценарий нового фильма полностью независим от двух предыдущих фильмов и соответствует пути развития Сайлент Хилла", - рассказал кинематографист.

Оригинальный "Сайлент Хилл" заработал около $100 млн при бюджете в $50 млн, а его сиквел занял менее рейтинговые позиции как у критиков, так и в прокате. Режиссер считает, что франшиза может развиваться.

"Это "Сайлент Хилл" для сегодняшней аудитории, но в то же время мы отдаем дань уважения саге. Это отличная франшиза видеоигр и произведение искусства в благородном смысле этого слова", - пояснил Ганс.

Пока нет информации о примерном актерском составе и деталях сюжета. Также есть вероятность, что в ближайшее время появится информация и о новых частях игры.

Фильмы,Кристоф Ганс,
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