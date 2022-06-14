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3 часа назад

Сиквел фильма «Достать ножи» выйдет в конце 2022 года

Слово и Дело

Продолжение детектива «Достать ножи» под названием Glass Onion («Стеклянный лук» или «Монокль») выйдет на экраны в конце этого года.

Сиквел фильма «Достать ножи» выйдет в конце 2022 года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссером, сценаристом и продюсером киноленты выступил Райан Джонсон. Он рассказал, что в работе над проектами о частном сыщике Бенуа Бланке хотел подражать книгам британской писательницы Агаты Кристи.

«Думаю, существует неправильное представление о том, что в ее книгах снова и снова используется одна и та же формула, но фанаты знают, что на самом деле все наоборот»,

— поделился кинодеятель в своем Twitter-аккаунте.

Сиквел фильма «Достать ножи» выйдет на Netflix в конце 2022 года. Дэниэл Крэйг вновь сыграл роль детектива Бланка.

Фильмы,Райан Джонсон,Дэниэл Крэйг,Netflix,
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