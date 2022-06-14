Сиквел фильма «Достать ножи» выйдет в конце 2022 года

Продолжение детектива «Достать ножи» под названием Glass Onion («Стеклянный лук» или «Монокль») выйдет на экраны в конце этого года.
Режиссером, сценаристом и продюсером киноленты выступил Райан Джонсон. Он рассказал, что в работе над проектами о частном сыщике Бенуа Бланке хотел подражать книгам британской писательницы Агаты Кристи.
«Думаю, существует неправильное представление о том, что в ее книгах снова и снова используется одна и та же формула, но фанаты знают, что на самом деле все наоборот»,
— поделился кинодеятель в своем Twitter-аккаунте.
Сиквел фильма «Достать ножи» выйдет на Netflix в конце 2022 года. Дэниэл Крэйг вновь сыграл роль детектива Бланка.