7 культовых фильмов ужасов 21 века

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, «Рамблер» собрал топ лучших хорроров 21 века.

Фото: Кадр из фильма "Оно" Кадр из фильма "Оно"

«Звонок» (2002)

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Журналистка Рэйчел расследует загадочные смерти молодых людей, когда в руки к ее маленькому сыну случайно попадает кассета-убийца — после ее просмотра раздается телефонный звонок, а через семь дней следует неминуемая смерть. У женщины есть неделя, чтобы разобраться в происходящем и спасти своего мальчика. Главную роль в фильме исполнила Наоми Уоттс.

«Пила: Игра на выживание» (2004)

Начало культовой франшизы о маньяке, который запирает двоих незнакомцев в подвале, где лежит человек с простреленной головой и пистолетом в руке. Он велит одному из них выбрать — убить товарища по несчастью или дать умереть своим жене и дочери. Так начинается жестокая игра, у невольных участников которой есть всего лишь 7 часов.

«Сайлент Хилл» (2006)

Доктора не могут найти лекарство от таинственного заболевания Шэрон, но её мать Роуз отказывается отдавать ребенка в психиатрическую лечебницу. Вместе с дочерью она отправляется в Сайлент Хилл — город, название которого Шэрон постоянно твердит во сне. Роуз убеждена, что именно здесь она найдёт ответы, в которых так нуждается.

Кадр из фильма "Сайлент Хилл"

«Паранормальное явление» (2007)

Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой силой. Чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру, чтобы записать свидетельство существования сверхъестественных сил, появляющихся исключительно ночью, когда они спят…

«Астрал» (2010)

Джош и Рене переезжают с детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются паранормальные явления… Однако настоящий кошмар родителей начинается, когда их десятилетний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Отчаявшаяся семейная пара готова обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с потусторонним миром.

«Заклятие» (2013)

Эд и Лоррейн Уоррены — детективы, которые расследуют паранормальные дела. Однажды к ним обращается семья, страдающая от злого духа. Уоррены, вынужденные сражаться с могущественной демонической сущностью, сталкиваются с самым пугающим случаем в своей жизни.

«Оно» (2017)