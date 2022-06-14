Сиквел фильма «Достать ножи» получил название

Детективный фильм 2019 года «Достать ножи» получил название «Монокль». Об этом сообщил режиссер Райан Джонсон в своем Twitter-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Продолжение фильма обещают выпустить в конце 2022 года. Точная дата премьеры пока неизвестна.

В фильме примут участие Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Жанель Монэ и Кэтрин Ханэ. В роли Бенуа Бланка снова предстанет актер Дэниел Крейг.

Режиссер написал, что в своей серии фильмов берет пример с детективов Агаты Кристи. По его мнению, писательница никогда не допускала повторений в своем творчестве.

«Когда я снимал "Достать ножи" о сыщике Бенуа Бланке, меня привлекала идея подражания Кристи. Я хочу, чтобы каждый фильм был похож на новую самостоятельную книгу, со своим тоном, целью, задумкой и... названием», — пишет режиссер.