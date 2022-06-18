3 безумных теории о советских мультфильмах

Мы росли на советских мультфильмах, а теперь показываем их своим детям, считая, что мультики родом из СССР куда лучше современных. Однако, как выяснилось, у любимых нами сюжетов есть двойное дно, о котором едва ли подозревают родители и уж тем более не догадываются дети. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино" Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"

"Трое из Простоквашино": Дядя Федор – не ребенок, а взрослый маньяк

На первый взгляд абсурдная теория одного из пользователей "Живого журнала" кажется весьма убедительной, если углубиться в детали.

Блогер считает, что Дядя Федор – не ребенок, а взрослый с генетическими отклонениями и расстройством личности. Шарик и Матроскин – это всего лишь голоса в его голове, на что создатели мультфильма намекают неоднократно. Например, когда при знакомстве с Федором Матроскин говорит, что чердак, на котором он жил "не в порядке".

Вспоминается также ночная сцена на кладбище, когда почтальон Печкин крутит пальцем у виска, оценивая действия героя и его вымышленных друзей. Автор теории считает, что Федор небезопасен для общества и, возможно, именно из-за него когда-то опустела деревня. Не исключено, что герой нападал на местных жителей, а после избавлялся от них. Скорее всего и в сундуке, который он откопал, либо сокровища, отнятые у его жертв, либо сами жертвы. Содержимое сундука зрителям так и не показали.

"Винни-Пух": психические расстройства героев

Если присмотреться к персонажам советского "Винни-Пуха" можно смело поставить каждому из них диагноз. Например, Пух одержим едой: в гостях у Кролика он постоянно ищет яства, а после даже пытается забраться в улей к пчелам, чтобы раздобыть мед.

Кролик тем временем страдает манией преследования, из-за чего и боится любого шороха, а ослик Иа находится в затяжной депрессии.

"Ежик в тумане": герой идет в мир мертвых

Среди прочих мультфильмов картину Юрия Норштейна выделяют не только мрачные цвета, но и философское содержание. Казалось бы, Ежик просто идет в гости к Медвежонку, встречая по пути странных существ – злобного филина и грустную лошадь.

Но это лишь то, что лежит на поверхности. Если копнуть глубже, можно увидеть намеки на иные смыслы. Например, филин словно вышел из картин Босха и олицетворяет дух зла. А лошадь в некоторых мифологиях считают проводником в мир мертвых.

Кроме того, рекой, в которую падает герой, может быть Стикс – в древнегреческой мифологии по этой реке души уплывали в мир иной.