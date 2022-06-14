Бероев сыграет летчика в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Уральского летчика Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил самолет с отказавшими двигателями на поле кукурузы, сыграет Егор Бероев. Об этом сообщил режиссер проекта Сарик Андреасян, передает "Уралинформбюро".

Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

"Совсем скоро мы приступаем к съемкам фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"! Это история о посадке самолета в кукурузном поле Дамиром Юсуповым! Егор Бероев играет Дамира! Я играю режиссера! Уже сели, пристегнулись, скоро взлетаем!",

– написал режиссер.

Стоит напомнить, о съемках фильма было объявлено еще осенью 2021 года. Дамир Юсупов согласился выступить консультантом проекта. Сообщалось, что на кресло режиссера был еще один претендент, однако его сценарий летчик отверг, посчитав нереалистичным.