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1 час назад

Бероев сыграет летчика в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Уралинформбюро

Уральского летчика Дамира Юсупова, который в 2019 году посадил самолет с отказавшими двигателями на поле кукурузы, сыграет Егор Бероев. Об этом сообщил режиссер проекта Сарик Андреасян, передает "Уралинформбюро".

Бероев сыграет летчика в фильме "На солнце, вдоль рядов кукурузы"
Фото: Уралинформбюро Уралинформбюро

"Совсем скоро мы приступаем к съемкам фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"! Это история о посадке самолета в кукурузном поле Дамиром Юсуповым! Егор Бероев играет Дамира! Я играю режиссера! Уже сели, пристегнулись, скоро взлетаем!",

– написал режиссер.

Стоит напомнить, о съемках фильма было объявлено еще осенью 2021 года. Дамир Юсупов согласился выступить консультантом проекта. Сообщалось, что на кресло режиссера был еще один претендент, однако его сценарий летчик отверг, посчитав нереалистичным.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в поле неподалеку от подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года. Все 233 находившихся на борту человека остались живы. Экипаж воздушного был представлен к государственным наградам: летчики стали Героями России, а бортпроводники получили ордена Мужества.

Фильмы,Сарик Андреасян,Егор Бероев,Уральские авиалинии,
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