HBO Max снимет мультфильм про ацтекского Бэтмена

Стриминговый сервис HBO Max Latin America снимет анимационный фильм Aztec Batman: Clash of Empires ("Ацтекский Бэтмен: Становление империй"). Об этом сообщает Variety.

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По сюжету мультфильма, Бэтмен окажется в Мексике во времена Ацтекской империи.

В картине, снятой на испанском языке, конкистадоры убьют вождя, сын которого сбежит и в храме бога летучих мышей будет тренироваться со своим наставником Акацином, чтобы отомстить за отца.