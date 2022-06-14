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18 минут назад

HBO Max снимет мультфильм про ацтекского Бэтмена

Газета.Ru

Стриминговый сервис HBO Max Latin America снимет анимационный фильм Aztec Batman: Clash of Empires ("Ацтекский Бэтмен: Становление империй"). Об этом сообщает Variety.

HBO Max снимет мультфильм про ацтекского Бэтмена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету мультфильма, Бэтмен окажется в Мексике во времена Ацтекской империи.

В картине, снятой на испанском языке, конкистадоры убьют вождя, сын которого сбежит и в храме бога летучих мышей будет тренироваться со своим наставником Акацином, чтобы отомстить за отца.

Режиссерское место проекта займет Хуан Хосе Меса-Леон ("Харли Квинн"). Ранее телеканал CW выпустил первый трейлер нового сериала "Рыцари Готэма", премьера которого намечена на 2023 год. Действие разворачивается после смерти Брюса Уэйна. Его приемный сын Тернер Хейс заключает союз с детьми врагов Бэтмена, когда получает обвинения в убийстве крестоносца в плаще.

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