Фильм по «Звездным войнам» расскажет про новых персонажей

Я считаю, что вселенной Star Wars пора расширяться. Я не думаю, что от меня был бы толк в этой франшизе, если бы я снял фильм, о котором бы все говорили: «О, это чертежи Тысячелетнего сокола! О, да это же бабушка Чубакки!» Это всё здорово, но я хочу создать новых персонажей и расширить вселенную Star Wars. Потому что иначе всё это ощущается как очень маленькая история.