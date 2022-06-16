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2 часа назад

В прокат вышел семейный фильм «Каникулы в конном лагере»

Моя Москва.онлайн

На российские большие экраны вышла семейная картина «Каникулы в конном лагере». Ее режиссером выступил 38-летний американец Джоэл Пол Рейсиг («Король американских ужасов», «Девушка с родео», «Танцующая с лошадьми», «Говорящий ежик Энди»). Над сценарием работал Джордж Сондерс («Кровавые игры», «Главная мишень», «Хозяйка», «Прочная защита», «Подружка невесты»).

В прокат вышел фильм «Каникулы в конном лагере»
Фото: Кадр из фильма «Каникулы в конном лагере»Кадр из фильма «Каникулы в конном лагере»

Каждый год летний конный лагерь для девушек «Блэк Ривер» приветствует отдыхающих. С назначением новой амбициозной старшей вожатой уклад жизни в нем меняется. В лагерь приезжают девушки, среди которых и избалованная блогерша.

Роли в ленте исполнили Ричард Карн, Джейсон Лондон, Кристин Меллиан, Тери Ли, Рэйчел Сауэрс, Гарри Эдвард Карлсон и Меган Мокенстурм. Мировая премьера фильма состоялась 11 января 2020 года.

Фильмы,Ричард Карн,
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