В прокат вышел фильм «Каникулы в конном лагере»

На российские большие экраны вышла семейная картина «Каникулы в конном лагере». Ее режиссером выступил 38-летний американец Джоэл Пол Рейсиг («Король американских ужасов», «Девушка с родео», «Танцующая с лошадьми», «Говорящий ежик Энди»). Над сценарием работал Джордж Сондерс («Кровавые игры», «Главная мишень», «Хозяйка», «Прочная защита», «Подружка невесты»).

Фото: Кадр из фильма «Каникулы в конном лагере» Кадр из фильма «Каникулы в конном лагере»

Каждый год летний конный лагерь для девушек «Блэк Ривер» приветствует отдыхающих. С назначением новой амбициозной старшей вожатой уклад жизни в нем меняется. В лагерь приезжают девушки, среди которых и избалованная блогерша.