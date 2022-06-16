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3 часа назад

В кинотеатрах вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи»

Моя Москва.онлайн

В прокат вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи», мировая премьера которого состоялась 17 февраля 2022 года. Сценаристами, режиссёрами и продюсерами картины выступили Абель и Берли Ван, ранее работавшие над лентой «Дьявол из мобилки».

В кинотеатрах вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи»
Фото: Кадр из фильма «Экстрасенс. Дело Софи»Кадр из фильма «Экстрасенс. Дело Софи»

Восьмилетней Софи угрожает опасность, и Клэр, обладающая экстрасенсорными способностями, принимает решение помочь девочке, используя свой дар. Так, героиня и её семья становятся новой мишенью для демонов.

Роли в ленте исполнили Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн и Кэми Штурм. Продюсированием проекта также занимался Стефен Стэнли («Дьявол из мобилки», «Отомстить за Воронов», «Что скрывает вода»). Отмечается, что в основу сюжета фильма легла реальная история.

Фильмы,Эллен Ро,
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