В кинотеатрах вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи»

В прокат вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи», мировая премьера которого состоялась 17 февраля 2022 года. Сценаристами, режиссёрами и продюсерами картины выступили Абель и Берли Ван, ранее работавшие над лентой «Дьявол из мобилки».

Фото: Кадр из фильма «Экстрасенс. Дело Софи» Кадр из фильма «Экстрасенс. Дело Софи»

Восьмилетней Софи угрожает опасность, и Клэр, обладающая экстрасенсорными способностями, принимает решение помочь девочке, используя свой дар. Так, героиня и её семья становятся новой мишенью для демонов.