В кинотеатрах вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи»

В прокат вышел фильм ужасов «Экстрасенс. Дело Софи», мировая премьера которого состоялась 17 февраля 2022 года. Сценаристами, режиссёрами и продюсерами картины выступили Абель и Берли Ван, ранее работавшие над лентой «Дьявол из мобилки».
Восьмилетней Софи угрожает опасность, и Клэр, обладающая экстрасенсорными способностями, принимает решение помочь девочке, используя свой дар. Так, героиня и её семья становятся новой мишенью для демонов.
Роли в ленте исполнили Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн и Кэми Штурм. Продюсированием проекта также занимался Стефен Стэнли («Дьявол из мобилки», «Отомстить за Воронов», «Что скрывает вода»). Отмечается, что в основу сюжета фильма легла реальная история.