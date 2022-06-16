Что смотреть в кино с 16 июня

Главные премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство" Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"

"Мир Юрского периода: Господство"

Видео дня

Шестая часть знаменитой кинофраншизы повествует о жизни гигантских существ после уничтожения острова Нублар. Динозавры заполонили планету и стали жить и добывать себе пищу рядом с людьми. Пока удается удерживать равновесие и мирно существовать. Но этот баланс очень хрупок. Удастся ли людям оставаться на земле главными, когда с ними бок о бок живут одни из наиболее страшных и опасных существ в истории?

"Время патриотов"

Два брата Султан и Бекзат Измайловы никак не могут найти общий язык. Оба при этом продолжают семейную традицию: их отец был военным, но погиб при исполнении. Братья служат в Вооруженных силах Казахстана: Султан – офицер разведки, Бекзат – летчик-истребитель. Несмотря на все разногласия, братьям приходится объединить свои силы, когда выясняется, что международная террористическая организация готовит жестокую акцию. Ради спасения людей братьям приходится работать сообща, а в итоге они понимают, что дороже близких и родины на свете у них нет ничего.

"Бультерьер"

Главный герой Макс Холодов – звезда смешанных боевых искусств. Его ждет блестящее будущее, но травма, полученная на ринге в одночасье меняет все. Макс уже не может бороться за звание чемпиона мира, любимая девушка от него уходит, кажется, вся жизнь стремительно несется под откос. Пытаясь не увязнуть в пучине отчаяния, Холодов уезжает на побережье, чтобы все переосмыслить и найти в себе силы вернуться на ринг. Случайно там он находит брошенного бультерьера и знакомится с девушкой Олей. Вместе они заботятся о собаке. И, спасая бультерьера, Макс, по сути, спасает и самого себя. Боец обретает родственную душу, находит любовь и понимает, что готов к самому главному поединку в своей жизни.

"Экстрасенс: Дело Софи"