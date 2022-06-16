Слишком скользкий: Гослинга засмеяли за образ Кена в фильме «Барби»

Появились новые кадры из фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Премьера картины планируется только в 2023 году, а пока поклонники разбились на два лагеря: одни утверждают, что каст — «точное попадание в их представления о персонажах», другие же пишут, что Гослинг выглядит «слишком слащавым» и никак не ассоциируется у них с Кеном. Что известно о предстоящем проекте и что по этому поводу еще думают зрители, читайте в материале «Рамблера».
Компания Warner Bros. поделилась эксклюзивными кадрами, которые за несколько часов разлетелись по социальным сетям. На одном из них Марго Робби улыбается зрителям из своего розового кабриолета Chevrolet Corvette, а на втором Райан Гослинг позирует в розовых декорациях, демонстрируя идеальный пресс. Пользователи с восторгом встретили актрису в образе куклы Барби, а вот кандидатура Гослинга на роль Кена вызвала вопросы. Вот, что пишут в социальных сетях: «Слишком сладенький, совсем не похож на бойфренда мечты», «Гослинг явно проигрывает Робби, она — идеал, а вот он явно недотягивает», «Слишком скользкий взгляд, противный тип».
Отметим, что пользователи обсуждают не только внешний вид главных героев, но и слухи, которые ранее появились в Сети. Так, журналист издания The New York Times рассказал, что других Кенов сыграют Симу Лю и Шути Гатва, а роли Барби достанутся также Иссе Рэй и Хари Неф. А ещё в фильме ожидаются некие мета-элементы. Что под ними подразумевается, правда, до конца не ясно.