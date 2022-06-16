Слишком скользкий: Гослинга засмеяли за образ Кена в фильме «Барби»

Появились новые кадры из фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Премьера картины планируется только в 2023 году, а пока поклонники разбились на два лагеря: одни утверждают, что каст — «точное попадание в их представления о персонажах», другие же пишут, что Гослинг выглядит «слишком слащавым» и никак не ассоциируется у них с Кеном. Что известно о предстоящем проекте и что по этому поводу еще думают зрители, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Барби" Кадр из фильма "Барби"

Компания Warner Bros. поделилась эксклюзивными кадрами, которые за несколько часов разлетелись по социальным сетям. На одном из них Марго Робби улыбается зрителям из своего розового кабриолета Chevrolet Corvette, а на втором Райан Гослинг позирует в розовых декорациях, демонстрируя идеальный пресс. Пользователи с восторгом встретили актрису в образе куклы Барби, а вот кандидатура Гослинга на роль Кена вызвала вопросы. Вот, что пишут в социальных сетях: «Слишком сладенький, совсем не похож на бойфренда мечты», «Гослинг явно проигрывает Робби, она — идеал, а вот он явно недотягивает», «Слишком скользкий взгляд, противный тип».