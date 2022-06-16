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51 минуту назад

"Грэмми" начнут вручать в пяти новых номинациях

Inc-News

"Грэмми" начнут вручать в пяти новых номинацияхНоминации станут актуальными со следующего года. Об этом сообщается на сайте академии искусства и науки звукозаписи США.

"Грэмми" начнут вручать в пяти новых номинациях
Фото: Inc-NewsInc-News

Внутри премии "Грэмми" создано пять новых номинаций. Награды за победу в них начнут вручать с 2023 года:

- Лучший автор песен (вручается как исполнителям, самостоятельно пишущим песни, так и тем, кто делает это для исполнителя);

- Лучший музыкальный номер в жанре "альтернатива";

- Лучший музыкальный номер в жанре "американа".

А также будут введены номинации за лучшее музыкальное сопровождение к видеоиграм и лучшее исполнение поэзии (как под музыку, так и без неё).

Еще одна новая, особая номинация — Лучшая песня за социальные изменения. В эту категорию будут попадать композиции, тексты которых затрагивают острые социальные темы, выдвигают на первый план мир, любовь и сострадание.

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