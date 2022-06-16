Вайтити планирует расширить вселенную "Звездных войн"

Режиссер предстоящего фильма по "Звездным войнам" Тайка Вайтити подчеркнул, что планирует расширять кинематографическую вселенную франшизы. Его слова передает Total Film.

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«Я за то, чтобы вселенная "Звездных войн" расширялась. Не думаю, что здорово снимать фильмы о чертежах Тысячелетнего сокола или бабушки Чубакки. Хочу взять что-то новое, создать новых персонажей и просто расширить мир. Иначе все ощущается как очень маленькая история»,

— сказал Вайтити.

Детали будущего проекта неизвестны, в том числе не анонсирована дата выхода. При этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди до этого заверяла, что зрители могут ожидать его уже в 2023 году.