Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
40 минут назад

Режиссер Тайка Вайтити планирует расширить вселенную "Звездных войн"

Газета.Ruиещё 1

Режиссер предстоящего фильма по "Звездным войнам" Тайка Вайтити подчеркнул, что планирует расширять кинематографическую вселенную франшизы. Его слова передает Total Film.

Вайтити планирует расширить вселенную "Звездных войн"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я за то, чтобы вселенная "Звездных войн" расширялась. Не думаю, что здорово снимать фильмы о чертежах Тысячелетнего сокола или бабушки Чубакки. Хочу взять что-то новое, создать новых персонажей и просто расширить мир. Иначе все ощущается как очень маленькая история»,

— сказал Вайтити.

Детали будущего проекта неизвестны, в том числе не анонсирована дата выхода. При этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди до этого заверяла, что зрители могут ожидать его уже в 2023 году.

Среди наиболее известных режиссерских работ Вайтити — сериал "Мандалорец" и фильм "Тор: Рагнарек". В первом он также участвовал в качестве актера озвучания персонажа ИГ-11. Ранее сообщалось, что снятый Тайкой Вайтити "Тор" станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет.

Фильмы,Тор,Тор: Рагнарёк,Кэтлин Кеннеди,Total,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители