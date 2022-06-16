Вайтити планирует расширить вселенную "Звездных войн"

Режиссер предстоящего фильма по "Звездным войнам" Тайка Вайтити подчеркнул, что планирует расширять кинематографическую вселенную франшизы. Его слова передает Total Film.
«Я за то, чтобы вселенная "Звездных войн" расширялась. Не думаю, что здорово снимать фильмы о чертежах Тысячелетнего сокола или бабушки Чубакки. Хочу взять что-то новое, создать новых персонажей и просто расширить мир. Иначе все ощущается как очень маленькая история»,
— сказал Вайтити.
Детали будущего проекта неизвестны, в том числе не анонсирована дата выхода. При этом президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди до этого заверяла, что зрители могут ожидать его уже в 2023 году.
Среди наиболее известных режиссерских работ Вайтити — сериал "Мандалорец" и фильм "Тор: Рагнарек". В первом он также участвовал в качестве актера озвучания персонажа ИГ-11. Ранее сообщалось, что снятый Тайкой Вайтити "Тор" станет самым коротким фильмом Marvel за пять лет.