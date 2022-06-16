Казусы на съемках культовых советских фильмов

Когда что-то пошло не так.

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“Операция “Ы” и другие приключения Шурика

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Ради этой роли Александру Демьяненко пришлось перекраситься в блондина. Хотя актер по природе жгучий брюнет. Эксперимент со сменой имиджа чуть не закончился плачевно: кожа актера мгновенно покрылась волдырями от ожогов (качество краски в то время оставляло желать лучшего). Правда, высокий гонорар Демьяненко за эту роль в 3376 рублей компенсировал все неудобства.

“Экипаж”

Режиссёр фильма Александр Митта планировал снять реальный взрыв настоящего авиалайнера. Для этого он достал на кладбище самолётов списанный экземпляр. К съёмкам взрыва готовились серьёзно: построили декорации, завезли горючее… Но что-то пошло не так и самолёт загорелся раньше, чем начались съёмки. Режиссёр рвал и метал от ярости.

“Свадьба в Малиновке”

Съемки этой советской комедии закончились двумя реальными свадьбами. Один из местных жителей влюбился в девушку, которая водила машину и возила режиссёра фильма. А актриса Людмила Алфимова, которая играла солдатку Соню, вышла замуж за председатель колхоза из села Печёры.

“Свой среди чужих, чужой среди своих”

Съёмки фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечне. Для участия в массовке пригласили местных жителей. Развесили следующее объявление: «Приходите с паспортами. Гонорар за съёмочный день — 10 рублей с конём, а без коня — 5 рублей». Местное население поняло объявление в несколько искаженном смысле. На следующий день пришли желающие участвовать в съемках и у каждого в паспорте лежала денежная купюра. После этого Михалкова обвинили во взяточничестве.

“Женя, Женечка и “катюша”