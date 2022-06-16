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4 часа назад

Казусы на съемках культовых советских фильмов

New Magazine

Когда что-то пошло не так.

Казусы на съемках культовых советских фильмов
Фото: New MagazineNew Magazine

“Операция “Ы” и другие приключения Шурика

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Ради этой роли Александру Демьяненко пришлось перекраситься в блондина. Хотя актер по природе жгучий брюнет. Эксперимент со сменой имиджа чуть не закончился плачевно: кожа актера мгновенно покрылась волдырями от ожогов (качество краски в то время оставляло желать лучшего). Правда, высокий гонорар Демьяненко за эту роль в 3376 рублей компенсировал все неудобства.

“Экипаж”

Режиссёр фильма Александр Митта планировал снять реальный взрыв настоящего авиалайнера. Для этого он достал на кладбище самолётов списанный экземпляр. К съёмкам взрыва готовились серьёзно: построили декорации, завезли горючее… Но что-то пошло не так и самолёт загорелся раньше, чем начались съёмки. Режиссёр рвал и метал от ярости.

“Свадьба в Малиновке”

Съемки этой советской комедии закончились двумя реальными свадьбами. Один из местных жителей влюбился в девушку, которая водила машину и возила режиссёра фильма. А актриса Людмила Алфимова, которая играла солдатку Соню, вышла замуж за председатель колхоза из села Печёры.

“Свой среди чужих, чужой среди своих”

Съёмки фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечне. Для участия в массовке пригласили местных жителей. Развесили следующее объявление: «Приходите с паспортами. Гонорар за съёмочный день — 10 рублей с конём, а без коня — 5 рублей». Местное население поняло объявление в несколько искаженном смысле. На следующий день пришли желающие участвовать в съемках и у каждого в паспорте лежала денежная купюра. После этого Михалкова обвинили во взяточничестве.

“Женя, Женечка и “катюша”

Во время съёмок картины Олег Даль и Михаил Кокшёнов в конце дня возвращались в город в открытом грузовике. Актеры не успели переодеться и были в военной форме и с оружием. У гостиницы друзья решили подурачиться. Даль побежал по улице, а Кокшёнов с криками: «Стой, гaд! Не уйдёшь!» бросился вдогонку, cтpeляя из автомата холостыми пaтpoнами. У прохожих случился настоящий шoк. Кто-то упал на землю, кто-то стал прятаться за кустами и деревьями, кто-то забежал за угол ближайшего дома. И тут появился настоящий военный патруль. За своё хулиганство шутники получили по 10 суток настоящего ареста и чуть было не угодили под уголовную статью. Режиссеру с большим трудом удалось замять инцидент.

Фильмы,Свадьба в Малиновке,Свой среди чужих, чужой среди своих,Экипаж,Людмила Алфимова,Олег Даль,Михаил Кокшенов,Александр Митта,Александр Демьяненко,Никита Михалков,
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