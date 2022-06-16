Казусы на съемках культовых советских фильмов

Когда что-то пошло не так.
Ради этой роли Александру Демьяненко пришлось перекраситься в блондина. Хотя актер по природе жгучий брюнет. Эксперимент со сменой имиджа чуть не закончился плачевно: кожа актера мгновенно покрылась волдырями от ожогов (качество краски в то время оставляло желать лучшего). Правда, высокий гонорар Демьяненко за эту роль в 3376 рублей компенсировал все неудобства.
Режиссёр фильма Александр Митта планировал снять реальный взрыв настоящего авиалайнера. Для этого он достал на кладбище самолётов списанный экземпляр. К съёмкам взрыва готовились серьёзно: построили декорации, завезли горючее… Но что-то пошло не так и самолёт загорелся раньше, чем начались съёмки. Режиссёр рвал и метал от ярости.
Съемки этой советской комедии закончились двумя реальными свадьбами. Один из местных жителей влюбился в девушку, которая водила машину и возила режиссёра фильма. А актриса Людмила Алфимова, которая играла солдатку Соню, вышла замуж за председатель колхоза из села Печёры.
Съёмки фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» проходили в Чечне. Для участия в массовке пригласили местных жителей. Развесили следующее объявление: «Приходите с паспортами. Гонорар за съёмочный день — 10 рублей с конём, а без коня — 5 рублей». Местное население поняло объявление в несколько искаженном смысле. На следующий день пришли желающие участвовать в съемках и у каждого в паспорте лежала денежная купюра. После этого Михалкова обвинили во взяточничестве.
Во время съёмок картины Олег Даль и Михаил Кокшёнов в конце дня возвращались в город в открытом грузовике. Актеры не успели переодеться и были в военной форме и с оружием. У гостиницы друзья решили подурачиться. Даль побежал по улице, а Кокшёнов с криками: «Стой, гaд! Не уйдёшь!» бросился вдогонку, cтpeляя из автомата холостыми пaтpoнами. У прохожих случился настоящий шoк. Кто-то упал на землю, кто-то стал прятаться за кустами и деревьями, кто-то забежал за угол ближайшего дома. И тут появился настоящий военный патруль. За своё хулиганство шутники получили по 10 суток настоящего ареста и чуть было не угодили под уголовную статью. Режиссеру с большим трудом удалось замять инцидент.