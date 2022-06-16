Лучшие полнометражные мультфильмы последних 25 лет

В этом материале мы собрали лучшие мультфильмы, которые вышли на экраны за последние четверть века. Но даже несмотря на то, что к составлению списка подходили тщательно и ответственно, некоторые потрясающие мультики в него не попали. Причина одна: их очень много. Невозможно вспомнить все и тем более уместить их в один текст. Аннотации переписывать тоже не будем — просто охарактеризуем, за что так полюбили зрители тот или иной мультфильм.

Фото: runews24.ru runews24.ru

«Шрек» (2001)

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Мультфильм, который прославил студию DreamWorks Animation на весь мир и прочно закрепил за ней репутацию отменного производителя потрясающих произведений. История нелюдимого огра и болтливого осла, которые сперва вынуждены сосуществовать в принудительном приключении, а затем становятся лучшими друзьями. А между этими точками на маршруте — долгая дорога, огнедышащий дракон, принцесса с личной тайной и переосмысление вообще всего на свете.

«Похождения императора» (2000)

Уморительная история заносчивого императора Куско, который по случайности избегает смерти от яда, но превращается в ламу. Также в мультфильме рассказывается о старейшине живописной деревни, которую Куско собирался снести. Пожалуй, один из самых смешных и атмосферных мультиков последних лет.

«Остров собак» (2018)

Блестящий Уэс Андерсон — один из выдающихся режиссёров своего времени. Его работы невозможно ни с чем перепутать: фирменная постановка кадра, идеально выстроенные мизансцены, неторопливый, но при этом захватывающий целиком сюжет, отличный юмор ровно в том количестве, в каком надо. «Остров собак» рассказывает историю мальчика, который попал на остров, где, по распоряжению мэра, живут все собаки города. Философская притча о жестокости мира с мощным посылом и красивой концовкой — обязательно к просмотру, если ещё не видели.

«Мегамозг» (2010)

Мезамозг и Метромэн — двое пришельцев из одной планеты, но с разными судьбами. Ни тот, ни другой не выбирали, чью сторону — добра или зла — будут представлять, это за них решило общество. Отличное произведение, которое учит не судить о человеке по его внешности и не делать выводы, не зная всех деталей, а также показывает, какими могут быть последствия стереотипного мышления.

«Город героев» (2014)

Ещё одна потрясающая картина, которая в своём зрелищном сеттинге показывает, что даже злодеи не становятся таковыми просто так. Обилие юмора, технологии будущего, яркие персонажи и невероятно харизматичный добродушный робот Бэймакса.

«История Игрушек: Большой побег» (2010)

Все части этого мультфильма великолепны, и в каждой своя важная мораль в общей канве сюжета. Третья серия мультфраншизы не по-детски глубокая, затрагивающего взрослые вещи: кризис веры, постоянный стресс, эмоциональная мельница. И всё же в конце, разумеется, всё заканчивается хеппи-эндом.

«Ветер крепчает» (2013)

Этот список невозможно представить без творений великого Хаяо Миядзаки. Конкретно «Ветер крепчает» считается его прощальным поклоном, даже несмотря на то, что в производстве у японского режиссёра прямо сейчас новая картина. Мультфильм обладает всеми качествами, за которые зрители так любят Миядзаки: достижение мечт и целей, жертвы, любовь, фирменный полёт.

«Вверх» (2009)

Мультфильм повествует о Карле Фредриксене — угрюмом 78-летнем старике. Всю жизнь он торговал воздушными шарами и мечтал увидеть Райский водопад в Южной Америке, но без любимой жены, которая оставила этот мир, мечта погасла. Так продолжалось, пока однажды дом Фредриксена с неожиданным пассажиром не взлетел на воздушных шарах… Впрочем, лучше просто посмотрите сами. Кстати, «Вверх» стал вторым в истории мультиком, который номинировали на «Оскар» в главной категории — «Лучший фильм».

«Хранители снов» (2012)

«Неудержимые» от анимации: такой концентрат волшебных фольклорных персонажей в одном произведении встречается редко. Магия, ночные кошмары, невероятно харизматичные персонажи и Санта Клаус с русским акцентом — атрибуты этого произведения. Сюда же — тема дружбы, объединения, доверия и веры в чудо.

«Гадкий я» (2010) и продолжения

Сюжет о суперзлодее с добрым сердцем, который быстро меняет жизненные ориентиры в пользу семьи и заботы о детях. Звучит как не особо выдающийся ход, однако всё это наполнено массой весёлых происшествий и щедро приправлено отличным юмором. Кстати, спинн-офф «Гадкого я» — «Миньоны» — отдельное произведение искусства во вселенной мультфильма.

«Зверополис» (2016)

Поучительный мультфильм об упорстве, равенстве, совести и долге. Причём всё подано в виде захватывающего детектива с внезапными поворотами, а в персонажей — от главных до эпизодических — невозможно не влюбиться. Ну и, разумеется, фирменный диснеевский юмор — куда же без него.

«Головоломка» (2015)

Однозначно одно из лучших пиксаровских произведений по своей глубине и посылу. Мультфильм о взрослении, трудностях переходного возраста, переживаниях и переменах. Этот мультик, пожалуй, даже больше полезен для взрослых, чем для детей. По крайней мере, его поучительная составляющая аукнется в любом зрелом человеке.

«Ходячий замок» (2004)

Ещё одно творение Миядзаки. Героиня, 18-летняя девушка, из-за проклятья ведьмы превращается в дряхлую старуху. В попытках снять чары она попадает в дом могущественного волшебника. В перипетиях сюжета зритель понимает, что часто внешность — это отражение внутреннего состояния, и герои многое пройдут вместе, прежде чем поймут это. Кстати, создавая замок Хаула, Миядзаки вдохновлялся избушкой на курьих ножках.

«Моана» (2016)

Замечательный мультик о дочери вождя маори, которая своим примером вдохновила целое племя к достижению важных целей. Картина наполнена традиционными для Диснея ценностями: дружбой, внутренним созреванием, самопожертвованием во имя близких и признанию ошибок. Если знаете английский, смотрите в оригинале: Дуэйн Джонсон, который озвучивает полубога Мауи, потрясающе поёт.

«Рапунцель: Запутанная история» (2010)

Основанный на сказке братьев Гримм, мультик значительно расширяет его сюжетные границы. Очень продуманные выпуклые герои, смешные приключения, тернистая дорога к мечте и даже биполярочка. Если вы ещё не смотрели, то гарантируем — вы влюбитесь в Юджина, Рапунцель и хамелеона Паскаля. Ну, и чего стоит сцена в бандитской таверне.

«Тайна Коко» (2017)

Мультфильм, который заставит плакать даже законченных циников. Сюжет основан на мексиканской мифологии и поверьях, и повествует о мальчике Мигеле, который в попытках сбежать от надоевших нотаций попадает в загробный мир, откуда нельзя вернуться. Но парнишку спасает неунывающий склад ума и любовь к пению. А также родственные узы.

«Бесподобный мистер Фокс» (2009)

Ещё один кукольный мультик Уэса Андерсона. История хитрого лиса, который женился и отошёл от дел, променяв грабежи на написание еженедельных колонок в местную газету. Но вот настало время обновить жилплощадь, и выбор пал на прекрасный дуб прямо между тремя крупными фермами, которые так и манят богатой добычей… «Бесподобный мистер Фокс» — это по-андерсоновски качественная картина с потрясающим визуальным рядом (благодаря постановке кадра), отличным юмором и запоминающимися персонажами.

«Рататуй» (2007)

Герой мультика — парижский крысёнок Реми, которого природа наградила тонким обонянием и высоким чувством вкуса. Судьба позволяет ему реализовать свои умения в одном из лучших парижских ресторанов. Милая история дружбы молодого повара и талантливого Реми, семейный конфликт и его решение, долгожданный триумф и его признание… В общем, рекомендуем посмотреть. Или пересмотреть.

«Холодное Сердце» (2013)

Хоть это и банально, и очевидно, и попсово, но невозможно не включить в подборку этот культовый среди детей мультик о принцессе со сверхспособностями, её отважной сестре и милейшем говорящем снеговике Олафе. «Отпусти и забудь» — поют сотни миллионов девочек по всему миру, а продюсеры даже спустя десять лет продолжают рубить огромные деньги на мерчендайзе. Одно из самых успешных произведении анимационной студии Дисней.

«Человек-паук: Через вселенные» (2018)

Прелюбопытнейшее переосмысление знакомого многим с детства героя. Все привыкли, что Человек-паук — это Питер Паркер, однако в комиксах история делится на несколько вселенных, которые и получили воплощение в мультике. Более того, сюжет включил не только Майлза Моралеса, альтернативного Паучка, но и других героев из разных паучьих миров. А ещё подкупает классная анимация.

«Как приручить дракона» (2010, 2014, 2019)

Невероятно успешная трилогия студии DreamWorks Animation, первая часть которой стала настоящим мульт-прорывом десятилетия. Идеальная экранизация сказки о викингах и драконах. Моральная составляющая и тема дружбы, взросления и переживания потери, разумеется, присутствует.

«Дом» (2015)

Динамичное произведение о милом пришельце О из расы-захватчиков Був и девочке-землянке Дар. Абсолютно несовместимая парочка на летающем автомобиле плечом к плечу переживают приключения, сперва преследуя каждый свои цели, а затем объединившись в единый союз, скреплённый дружбой. Спасение мира тоже наличествует.

«Корпорация монстров» (2001) и «Университет монстров» (2013)

История об альтернативном мире, населённом монстрами, которые используют детские крики в качестве энергии. Наполненное шутками и комичными ситуациями повествование раскрывает и меняет главных героев — успешного «страшилу» Салли и его напарника Майка. А всё потому, что в мир монстров попадает обычная маленькая девочка, которая переворачивает с ног на голову привычный жизненный уклад закадык. Приквел рассказывает о знакомстве друзей и их становлению в университетские годы.

«Унесенные призраками» (2001)