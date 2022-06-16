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2 часа назад

Три полнометражных мультфильма по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге» находятся в разработке

Kinobugle.ru

В скором времени телевизионное и кино поля будут усеяны разными «Аватарами». Помимо четырех фильмов Джеймса Кэмерона зрителей ждет три полнометражки по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Если кто не в курсе, обе вселенные очень крутые, но не имеют вообще ничего общего.

Три фильма по сериалу «Аватар: Легенда об Аанге» находятся в разработке
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Как сообщает Variety, за разработку проектов отвечают Paramount и Nickelodeon. По концепции планируется трилогия с общим сюжетом, в котором первый фильм будет завязкой, а два последующих его продолжениями.

Создатели оригинального шоу Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко возьмут на себя обязанности продюсеров. А Лорен Монтгомери, отвечавшая за визуальную составляющую сериала, срежиссирует, как минимум, первую полнометражную часть.

«Аватар: Легенда об Аанге» выходил с 2005 по 2008 год. Он рассказывал о мире, где живут маги стихий. Главный герой – 12-летний маг-аватар, владеющий всеми четырьмя стихиями: землей, огнем, водой и воздухом. Когда-то давно он исчез на 100 лет, а когда появился вновь, то узнал, что маги огня развязали захватническую войну. Он решил их остановить, чтобы вернуть равновесие в мир.

Сериал был популярен и получил продолжение в виде еще одного шоу «Легенда о Корре», а также неудачно был экранизирован в 2010 году М. Найт Шьямаланом под названием «Повелитель стихий».

В данный момент Netflix снимает игровую версию сериала «Легенда об Аанге».

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