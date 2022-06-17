После "Бэтмена" показ премьер Голливуда в РФ не планируется

Выход в российский прокат нового "Бэтмена" будет разовой акцией, рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков в беседе с РИА "Новости". Показ других голливудских премьер в российских кинотеатрах в ближайшее время не планируется.

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По словам Пирожкова, у "Бэтмена" студии Universal Pictures "специфическая история непроката" - картина должна была выйти на экраны 2 марта, но за день от партнеров было получено письмо, о том, что кинотеатры не должны показывать картину. При этом официального запрета от студий на показ "Бэтмена" получено не было.

"Соответственно, у фильма имеется прокатное удостоверение, зарегистрированное в реестре прокатных удостоверений министерства культуры. Получается, что мы не могли показывать данный фильм, пока не вышел указ президента… в котором как раз была описана подобная ситуация, когда правообладатель в одностороннем порядке, можно сказать, пренебрегая правом, расторг договор",

- пояснил Пирожков.