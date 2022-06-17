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2 часа назад

После "Бэтмена" показ других голливудских премьер в России не планируется

Газета.Ruиещё 4

Выход в российский прокат нового "Бэтмена" будет разовой акцией, рассказал член Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков в беседе с РИА "Новости". Показ других голливудских премьер в российских кинотеатрах в ближайшее время не планируется.

После "Бэтмена" показ премьер Голливуда в РФ не планируется
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Пирожкова, у "Бэтмена" студии Universal Pictures "специфическая история непроката" - картина должна была выйти на экраны 2 марта, но за день от партнеров было получено письмо, о том, что кинотеатры не должны показывать картину. При этом официального запрета от студий на показ "Бэтмена" получено не было.

"Соответственно, у фильма имеется прокатное удостоверение, зарегистрированное в реестре прокатных удостоверений министерства культуры. Получается, что мы не могли показывать данный фильм, пока не вышел указ президента… в котором как раз была описана подобная ситуация, когда правообладатель в одностороннем порядке, можно сказать, пренебрегая правом, расторг договор",

- пояснил Пирожков.

Компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине. О том, что "Бэтмена" в отечественном прокате все-таки покажут, стало известно 16 июня.

Фильмы,Бэтмен,Сергей Пирожков,
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