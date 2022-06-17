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3 часа назад

В российских кинотеатрах покажут отмененного «Бэтмена»

Слово и Делоиещё 1

Блокбастер «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза был снят с проката за день до премьеры в России. Теперь кинотеатры готовы к первым показам картины.

В российских кинотеатрах покажут отмененного «Бэтмена»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

О публичном показе сообщил московский кинотеатр «Киносфера IMAX». Отмечается, что уже получено прокатное удостоверение. Трансляция «Бэтмена» будет осуществляться в рамках достигнутых ранее соглашений.

«Самому ожидаемому фильму начала года быть на экранах #КИНОСФЕРАIMAX! Сегодня стартовал прокат фильма "Бэтмен", и мы спешим сообщить эту новость подписчикам и пригласить на сеансы», — говорится в сообщении кинотеатра.

Главную роль в «Бэтмене» Ривза сыграл звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон. Лента рассказывает о борьбе супергероя с преступностью. Герой встретится с Загадочником, Пингвином и другими персонажами. И теперь Темному Рыцарю предстоит отличить друга от врага, восстановив справедливость в Готэме.

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