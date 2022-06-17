Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Реинкарнация Мэрилин: обнародованы кадры из нового фильма о Монро

Мира Маркина

Появился первый трейлер картины от стримингового сервиса Netflix «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро, главную роль в которой сыграла Ана де Армас. Как зрители отреагировали на перевоплощение актрисы в главный секс-символ Голливуда всех времен и о чем будет фильм, читайте в материале «Рамблера».

Обнародованы кадры из нового фильма о Монро
Фото: Кадр из фильма "Блондинка"Кадр из фильма "Блондинка"

Картина снята по мотивам бестселлера Джойса Кэрола Оутса. Автор переосмысляет и передает сложную и противоречивую «глянцевую» жизнь Мэрилин Монро, стирая границы между фактами из ее биографии и теориями, которые ходят и до сих пор появляются вокруг таинственной фигуры Монро.

Кадр из фильма "Блондинка"

Ана де Армас в роли главной блондинки Голливуда, по мнению зрителей, выглядит органично. Пользователей просто шокировало поразительное сходство звезд, о чем они написали в комментариях: «Это восторг, как эта девочка похожа на великую Монро», «С нетерпением ждем премьеру фильма, надеемся у Аны де Армас получилось сыграть Монро лучше, чем у Кристен Стюарт —принцессу Диану».

Кадр из фильма "Блондинка"

Напомним, легендарная и неповторимая Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но ее имя все еще не сходит с заголовков мировых таблоидов. Ее образы пытаются копировать (так, Ким Кардашьян примерила оригинальное платье дивы для бала Института костюма Met Gala), ее именем даже назвали синдром, которым чаще всего страдают звезды, которые не могут наладить личную жизнь и чувствуют всепоглощающее одиночество.

Фильмы,Ана де Армас,Мэрилин Монро,Кристен Стюарт,Ким Кардашьян,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители