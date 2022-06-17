Обнародованы кадры из нового фильма о Монро

Появился первый трейлер картины от стримингового сервиса Netflix «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро, главную роль в которой сыграла Ана де Армас. Как зрители отреагировали на перевоплощение актрисы в главный секс-символ Голливуда всех времен и о чем будет фильм, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Блондинка" Кадр из фильма "Блондинка"

Картина снята по мотивам бестселлера Джойса Кэрола Оутса. Автор переосмысляет и передает сложную и противоречивую «глянцевую» жизнь Мэрилин Монро, стирая границы между фактами из ее биографии и теориями, которые ходят и до сих пор появляются вокруг таинственной фигуры Монро.

Кадр из фильма "Блондинка"

Ана де Армас в роли главной блондинки Голливуда, по мнению зрителей, выглядит органично. Пользователей просто шокировало поразительное сходство звезд, о чем они написали в комментариях: «Это восторг, как эта девочка похожа на великую Монро», «С нетерпением ждем премьеру фильма, надеемся у Аны де Армас получилось сыграть Монро лучше, чем у Кристен Стюарт —принцессу Диану».

Кадр из фильма "Блондинка"