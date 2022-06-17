Обнародованы кадры из нового фильма о Монро

Появился первый трейлер картины от стримингового сервиса Netflix «Блондинка» про жизнь Мэрилин Монро, главную роль в которой сыграла Ана де Армас. Как зрители отреагировали на перевоплощение актрисы в главный секс-символ Голливуда всех времен и о чем будет фильм, читайте в материале «Рамблера».
Картина снята по мотивам бестселлера Джойса Кэрола Оутса. Автор переосмысляет и передает сложную и противоречивую «глянцевую» жизнь Мэрилин Монро, стирая границы между фактами из ее биографии и теориями, которые ходят и до сих пор появляются вокруг таинственной фигуры Монро.
Ана де Армас в роли главной блондинки Голливуда, по мнению зрителей, выглядит органично. Пользователей просто шокировало поразительное сходство звезд, о чем они написали в комментариях: «Это восторг, как эта девочка похожа на великую Монро», «С нетерпением ждем премьеру фильма, надеемся у Аны де Армас получилось сыграть Монро лучше, чем у Кристен Стюарт —принцессу Диану».
Напомним, легендарная и неповторимая Мэрилин Монро ушла из жизни 60 лет назад, но ее имя все еще не сходит с заголовков мировых таблоидов. Ее образы пытаются копировать (так, Ким Кардашьян примерила оригинальное платье дивы для бала Института костюма Met Gala), ее именем даже назвали синдром, которым чаще всего страдают звезды, которые не могут наладить личную жизнь и чувствуют всепоглощающее одиночество.