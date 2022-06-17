Самый жуткий советский фильм

Советский кинематограф, как и многие другие отрасли, в 90-е переживал тяжелые времена. Индустрия имела крайне мало средств для осуществления многих проектов, тогда как с идеями новых картин проблем как раз не было - сама жизнь наталкивала режиссеров и сценаристов на темы для создания очередного фильма. Так вышло, что именно в те непростые годы был снят один из самых жутких хорроров советского кинематографа. Да, к тому моменту уже вышел "Вий", но картина "Черная магия, Или свидание с дьяволом", по мнению многих, могла бы с ним посоревноваться, хотя и прошла для зрителей и критиков почти незаметной.
Советские фильмы ужасов отличались от современных одной весомой особенностью - в них старались вложить философский смысл или какую-то важную мысль, не лежащую на поверхности. Зрителю предлагалось самому додуматься до этого. Нынешние триллеры не могут похвастаться какой-либо "глубиной" в этом смысле.
В сюжете "Черной магии, Или свидания с дьяволом" послевоенная история одного колхоза в Советской Молдавии, в котором дела идут все хуже и хуже - руководство увеличивает планы, а на этом фоне люди умирают от голода, а урожаи совсем не достают до нужных норм.
Тем временем подросток Петруц, работающий писарем, находит на чердаке разваленного барского дома книгу по черной магии, на которую начинают надеяться жители - люди гибнут, спасения не видно, и последняя их надежда - сделка с дьяволом. Только для начала необходимо найти в книге подходящий обряд и расшифровать написанное. Чтобы сирота Петруц, единственный, кто может с этим справиться, не был увезен властями в интернат, его прячут в подвале того самого барского дома.
Пока сам подросток заболевает в карцере, а его пытается вылечить местная цыганка, народу, как им кажется, все же удается разобраться с обрядом из книги и они пытаются сделать это самостоятельно. Однако все идет не по плану и люди буквально звереют - они пытаются найти виноватых в том, почему магия не вышла и сам сатана, которого они призывали для помощи, не явился. Так, они начинают истреблять сами себя.
Далее события развиваются все более кроваво и страшно, и зритель со стороны начинает понимать идею режиссера - сатана, вызываемый людьми, страдающими от безысходности, проявляется как раз в них самих. Он не где-то - он в людской злобе, жадности и отчаянии.