Самый жуткий советский фильм

Советский кинематограф, как и многие другие отрасли, в 90-е переживал тяжелые времена. Индустрия имела крайне мало средств для осуществления многих проектов, тогда как с идеями новых картин проблем как раз не было - сама жизнь наталкивала режиссеров и сценаристов на темы для создания очередного фильма. Так вышло, что именно в те непростые годы был снят один из самых жутких хорроров советского кинематографа. Да, к тому моменту уже вышел "Вий", но картина "Черная магия, Или свидание с дьяволом", по мнению многих, могла бы с ним посоревноваться, хотя и прошла для зрителей и критиков почти незаметной.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Советские фильмы ужасов отличались от современных одной весомой особенностью - в них старались вложить философский смысл или какую-то важную мысль, не лежащую на поверхности. Зрителю предлагалось самому додуматься до этого. Нынешние триллеры не могут похвастаться какой-либо "глубиной" в этом смысле.

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В сюжете "Черной магии, Или свидания с дьяволом" послевоенная история одного колхоза в Советской Молдавии, в котором дела идут все хуже и хуже - руководство увеличивает планы, а на этом фоне люди умирают от голода, а урожаи совсем не достают до нужных норм.

Кадр из фильма

Тем временем подросток Петруц, работающий писарем, находит на чердаке разваленного барского дома книгу по черной магии, на которую начинают надеяться жители - люди гибнут, спасения не видно, и последняя их надежда - сделка с дьяволом. Только для начала необходимо найти в книге подходящий обряд и расшифровать написанное. Чтобы сирота Петруц, единственный, кто может с этим справиться, не был увезен властями в интернат, его прячут в подвале того самого барского дома.

Кадр из фильма

Пока сам подросток заболевает в карцере, а его пытается вылечить местная цыганка, народу, как им кажется, все же удается разобраться с обрядом из книги и они пытаются сделать это самостоятельно. Однако все идет не по плану и люди буквально звереют - они пытаются найти виноватых в том, почему магия не вышла и сам сатана, которого они призывали для помощи, не явился. Так, они начинают истреблять сами себя.

Кадр из фильма