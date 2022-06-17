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5 часов назад

Кинотеатры придумали ответ на отмену проката зарубежных фильмов

Секрет Фирмы

Российские киносети перестали перечислять деньги за прокат уже вышедших зарубежных релизов иностранным правообладателям, в числе которых Universal, Disney, Warner Bros. и Sony. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в компаниях.

Кинотеатры придумали ответ на отмену проката зарубежных фильмов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Кинотеатры решили таким способом ответить на отмену проката в России новых фильмов.

Как журналистам объяснили в кинотеатрах, из-за малого количества релизов в сетке прибыль отечественных киносетей заметно сократилась — в апреле их доход упал на 43% по сравнению с показателями 2021 года, а в мае кинотеатры собрали 4,8 млрд рублей — в два раза меньше майских объёмов 2021-го. В итоге кинотеатрам стало нечем платить за уже вышедшие фильмы.

Источники утверждают, что долги сейчас есть почти у всех кинотеатров, но значительная часть их накопилась у крупнейших компаний вроде киносетей «Синема парк», «Формула кино», «Премьер-зал» и «Киномакс».

Российским кинотеатрам удалось компенсировать часть дохода за счёт повторного проката российских фильмов, выпуска роликов Youtube-блогеров, кино из Южной Кореи и Турции, а также концертов и спортивных событий. Но доля такого замещения не превышает 15%.

Оплата перестала поступать компаниям Universal, Disney, Warner Bros., Sony. На последнюю пришёлся самый сильный удар — в конце прошлого и начале этого года она выпустила наибольшее количество крупных релизов. Денег не получили даже те компании, у которых есть представительство в России.

К примеру популярную кинофраншизу «Последний богатырь» снимали студия Yellow, Black & White и российский филиал Disney. По информации журналистов, создатели последней части серии фэнтези не получили от кинотеатров около 200 млн рублей.

Фильмы,Последний богатырь,Walt Disney,
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