Кинотеатры придумали ответ на отмену проката зарубежных фильмов

Российские киносети перестали перечислять деньги за прокат уже вышедших зарубежных релизов иностранным правообладателям, в числе которых Universal, Disney, Warner Bros. и Sony. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в компаниях.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кинотеатры решили таким способом ответить на отмену проката в России новых фильмов.

Как журналистам объяснили в кинотеатрах, из-за малого количества релизов в сетке прибыль отечественных киносетей заметно сократилась — в апреле их доход упал на 43% по сравнению с показателями 2021 года, а в мае кинотеатры собрали 4,8 млрд рублей — в два раза меньше майских объёмов 2021-го. В итоге кинотеатрам стало нечем платить за уже вышедшие фильмы.

Источники утверждают, что долги сейчас есть почти у всех кинотеатров, но значительная часть их накопилась у крупнейших компаний вроде киносетей «Синема парк», «Формула кино», «Премьер-зал» и «Киномакс».

Российским кинотеатрам удалось компенсировать часть дохода за счёт повторного проката российских фильмов, выпуска роликов Youtube-блогеров, кино из Южной Кореи и Турции, а также концертов и спортивных событий. Но доля такого замещения не превышает 15%.

Оплата перестала поступать компаниям Universal, Disney, Warner Bros., Sony. На последнюю пришёлся самый сильный удар — в конце прошлого и начале этого года она выпустила наибольшее количество крупных релизов. Денег не получили даже те компании, у которых есть представительство в России.