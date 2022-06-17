Итоги недели в мире кино: Новые "Грязные танцы" и короткий "Тор"Самые заметные новости о кино-новинках за период с 10 по 16 июня. Лето будет щедрым на кинопремьеры. Судите сами и сериальные новинки намечаются, и мелодрамы, и комедии. Причём не только в кино, но и на интернет-сервисах:
Стрим-платформа заказала новый сезон нашумевшего сериала. Сообщение об этой появилось во всех соцсетях "Нетфликса". Второй сезон уже запущен в производство.
В связи с этим создатель проекта Хван Дон-Хек сказал, что поражён популярность "Игры в кальмара". Вместе с этим он отметил, что в новом сезоне появятся и новые персонажи, и новые испытания.
"Вас также познакомят с парнем Ен Хи, Чхоль Су. Присоединяйтесь к нам еще раз для участия в новом раунде",
— анонсировал премьеру он.
Фильм о дружбе мужчины и обладающего человеческими повадками плюшевого медведя получит развитие в сериале "Ted". Режиссёр этой забавной истории Сет МакФарлейн сообщил, что разработка многосерийного проекта вот-вот начнётся. Но главную роль в сериале исполнит уже не Марк Уолберг. Вместо него хозяина игрушечного мишки сыграет другой актёр. Зато в образе Теда зрители вновь увидят МакФарлейна (точнее, услышат его голос).
Режиссёр признаётся, что адаптировать "Третьего лишнего" для телевидения довольно сложно, учитывая обилие визуальных спецэффектов в фильме (ведь оживить игрушку — задача не из лёгких)."Третий лишний" стал настоящим кинохитом в 2012 году. Спустя три года вышло продолжение истории — "Третий лишний-2".
Четвёртая часть "Тора" стал самым коротким кинопроектом Marvel за последние 4 года. Фильм длится всего 119 минут. Короче него только "Человек-муравей и Оса" от 2018 года — эта лента длится на минуту меньше.
Несмотря на краткость, "Тор-4" вместит в себя множество событий. Это и переживания Тора, связанные с возрастным кризисом, и его конкуренция с Джейн Фостер, и возвращение Стражей Галактики.Премьера проекта состоится уже в июле.
Фильм выйдет относительно скоро — 9 февраля 2024 года, незадолго до праздника всех влюблённых. Зрители увидят, как изменилась робкая Бэби за 40 лет с момента выхода оригинальной картины. Главную героиню сыграет Дженнифер Грэй — именно она воплотила на экране роль слегка неуклюжей красавицы, в экстренном режиме осваивающей танцевальные движения. Её партнёр Джонни, сыгранный Патриком Суэйзи, в картине по понятным причинам не появится. Создатели фильма не стали отдавать эту роль другому актёру.
"Мы постараемся привлечь как можно больше людей из оригинальной картины и хотим проявить уважение во всех отношениях",
— обещает постановщик Джонатан Левин.
Он также гарантировал тем, кто полюбил "Грязные танцы" как кино своей юности, что светлые впечатления от картины не будут смазаны новым фильмом. Атмосфера оригинального проекта, по словам режиссёра, будет воссоздана аккуратно и с любовью.