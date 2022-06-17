Итоги недели в мире кино: Новые "Грязные танцы" и короткий "Тор"Самые заметные новости о кино-новинках за период с 10 по 16 июня. Лето будет щедрым на кинопремьеры. Судите сами и сериальные новинки намечаются, и мелодрамы, и комедии. Причём не только в кино, но и на интернет-сервисах:

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

1. Netflix подтвердил начало производства нового сезона "Игры в кальмара".

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Стрим-платформа заказала новый сезон нашумевшего сериала. Сообщение об этой появилось во всех соцсетях "Нетфликса". Второй сезон уже запущен в производство.

В связи с этим создатель проекта Хван Дон-Хек сказал, что поражён популярность "Игры в кальмара". Вместе с этим он отметил, что в новом сезоне появятся и новые персонажи, и новые испытания.

"Вас также познакомят с парнем Ен Хи, Чхоль Су. Присоединяйтесь к нам еще раз для участия в новом раунде",

— анонсировал премьеру он.

2. Стартовало производство приквела "Третьего лишнего".

Фильм о дружбе мужчины и обладающего человеческими повадками плюшевого медведя получит развитие в сериале "Ted". Режиссёр этой забавной истории Сет МакФарлейн сообщил, что разработка многосерийного проекта вот-вот начнётся. Но главную роль в сериале исполнит уже не Марк Уолберг. Вместо него хозяина игрушечного мишки сыграет другой актёр. Зато в образе Теда зрители вновь увидят МакФарлейна (точнее, услышат его голос).

Режиссёр признаётся, что адаптировать "Третьего лишнего" для телевидения довольно сложно, учитывая обилие визуальных спецэффектов в фильме (ведь оживить игрушку — задача не из лёгких)."Третий лишний" стал настоящим кинохитом в 2012 году. Спустя три года вышло продолжение истории — "Третий лишний-2".

3. Стала известна продолжительность фильма "Тор 4: Любовь и Гром".

Четвёртая часть "Тора" стал самым коротким кинопроектом Marvel за последние 4 года. Фильм длится всего 119 минут. Короче него только "Человек-муравей и Оса" от 2018 года — эта лента длится на минуту меньше.

Несмотря на краткость, "Тор-4" вместит в себя множество событий. Это и переживания Тора, связанные с возрастным кризисом, и его конкуренция с Джейн Фостер, и возвращение Стражей Галактики.Премьера проекта состоится уже в июле.

4. Названа дата премьеры сиквела "Грязных танцев".

Фильм выйдет относительно скоро — 9 февраля 2024 года, незадолго до праздника всех влюблённых. Зрители увидят, как изменилась робкая Бэби за 40 лет с момента выхода оригинальной картины. Главную героиню сыграет Дженнифер Грэй — именно она воплотила на экране роль слегка неуклюжей красавицы, в экстренном режиме осваивающей танцевальные движения. Её партнёр Джонни, сыгранный Патриком Суэйзи, в картине по понятным причинам не появится. Создатели фильма не стали отдавать эту роль другому актёру.

"Мы постараемся привлечь как можно больше людей из оригинальной картины и хотим проявить уважение во всех отношениях",

— обещает постановщик Джонатан Левин.