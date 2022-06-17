Том Харди намекнул на судьбу третьего «Венома»

Британский актер Том Харди опубликовал на странице в соцсетях фотографию, которая взволновала поклонников картины. Фанаты предположили, что работа над третьим фильмом франшизы «Веном» уже началась.
Согласно надписи на картинке, опубликованной Харди, над сюжетом третьего фильма работают сам актер и сценарист Келли Марсел, автор первой и второй частей «Венома».
Названия у будущего фильма пока нет. На месте, где его должны были написать, лишь изображен инопланетный симбиот с длинным красным языком и пастью, полной клыков.
Что интересно – киностудия Sony Pictures официально не подтверждала информацию о завершении написания сценария «Венома 3».
Ранее «Рамблер» писал о трех отличных фильмах с Томом Харди в главной роли.