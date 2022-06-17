Том Харди намекнул на судьбу третьего «Венома»

Британский актер Том Харди опубликовал на странице в соцсетях фотографию, которая взволновала поклонников картины. Фанаты предположили, что работа над третьим фильмом франшизы «Веном» уже началась.

Фото: Кадр из фильма "Веном" Кадр из фильма "Веном"

Согласно надписи на картинке, опубликованной Харди, над сюжетом третьего фильма работают сам актер и сценарист Келли Марсел, автор первой и второй частей «Венома».

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Названия у будущего фильма пока нет. На месте, где его должны были написать, лишь изображен инопланетный симбиот с длинным красным языком и пастью, полной клыков.

Что интересно – киностудия Sony Pictures официально не подтверждала информацию о завершении написания сценария «Венома 3».