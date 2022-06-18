Гай Ричи поставит экранизацию мультфильма Disney

У проекта уже есть первая версия сценария, которую прямо сейчас дорабатывают до последних штрихов. Ее автором выступил Дэйв Каллахэм ( «Неудержимые» , «Шан-Чи»). Даты выхода и актёрского состава у экранизации пока нет.

Премьера оригинального «Геркулеса» состоялась в 1997 году — мультфильм собрал $ 252 млн в мировом прокате при бюджете в $ 85 млн. Через год вышел одноименный мультсериал, который транслировали в том числе и по российским телеканалам. Оба проекта рассказывали историю сына Зевса, которого Аид еще в детстве сделал смертным. В какой-то момент герой узнает свое настоящее предназначение и всеми силами пытается попасть на Олимп.