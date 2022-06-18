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47 минут назад

Гай Ричи поставит экранизацию мультфильма «Геркулес»

Чемпионат.com

По данным Deadline, Гай Ричи («Джентльмены», «Аладдин», «Большой куш») поставит киноадаптацию культового мультфильма «Геркулес». Производством фильма займется компания AGBO, во главе которой – режиссеры «Мстителей» братья Энтони и Джо Руссо.

Гай Ричи поставит экранизацию мультфильма Disney
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

У проекта уже есть первая версия сценария, которую прямо сейчас дорабатывают до последних штрихов. Ее автором выступил Дэйв Каллахэм («Неудержимые», «Шан-Чи»). Даты выхода и актёрского состава у экранизации пока нет.

Премьера оригинального «Геркулеса» состоялась в 1997 году — мультфильм собрал $ 252 млн в мировом прокате при бюджете в $ 85 млн. Через год вышел одноименный мультсериал, который транслировали в том числе и по российским телеканалам. Оба проекта рассказывали историю сына Зевса, которого Аид еще в детстве сделал смертным. В какой-то момент герой узнает свое настоящее предназначение и всеми силами пытается попасть на Олимп.

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