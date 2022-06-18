Эксперт  назвал сроки возрождения кинопроката в России

России по силам восполнить недостачу прибыли от кинопроката из-за ухода западных компаний в течение следующих нескольких лет. Таким мнением поделился гендиректор кинокомпании «Медиаслово» Данила Шарапов. Он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, где рассказал о будущем индустрии и ее перспективах в условиях курса на отечественный продукт.

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Как пишут Невские новости, Шарапов отметил, что у сложившейся ситуации есть две стороны: неизбежный, но при этом временный убыток, но в то же время постепенный выход на новый уровень. Изменения приведут, как считает эксперт, к получению кинематографистами дополнительного финансирования для своих проектов.

В повестке выступления на ПМЭФ не обошлось без подведения промежуточных итогов работы онлайн-киноплощадок, которые показывают хорошие результаты. Речь идет о последствиях локдауна и переходе бизнеса в цифровой формат. Сегодня Россия не отстает от Запада и старается наработать собственные стратегии развития этой отрасли, подчеркнул Шарапов.

Помимо современных тенденций, в киносреде наблюдается всплеск интереса к классике, о чем эксперт также поспешил напомнить. После ухода западных компаний освободилось место для отечественного кино — и старого, и нового. Заполнить брешь достойным продуктом — приоритет кинобизнеса на сегодня.

«Просто освободившаяся емкость большая, а у нас столько фильмов не снималось. 60–70 % проката — иностранное кино. В перспективе двух-трех лет, может быть, недостаток восполнят. И, возможно, вернутся иностранцы», — пояснил эксперт.