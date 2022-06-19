В Москве пройдет фестиваль документального кино

Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival откроется в Москве фильмом "Джейн глазами Шарлотты" (Jane par Charlotte, 2021). Программа национального конкурса в этом году объединит рекордное число картин - 14 проектов молодых российских режиссеров, сообщает пресс-служба смотра.

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Beat Film Festival пройдет в двух форматах - офлайн в кинотеатрах и на других площадках Москвы, а также онлайн на платформе "Кинопоиск". "В этом году команда Beat Film Festival считает особенно важным продолжать свое дело: показывать документальные фильмы из разных стран, осмыслять культуру и мир вокруг с помощью документального кино, создавать пространство для диалога и обмена идеями. Одна из главных задач Beat Film Festival сегодня - поддержка зрителей и сообщества, сформировавшегося вокруг фестиваля", - рассказали организаторы.

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Фестиваль откроет картина "Джейн глазами Шарлотты", которую актриса и режиссер Шарлотта Генсбур сняла о своей матери, актрисе и певице Джейн Биркин. Фильм впервые показали на Каннском кинофестивале в 2021 году.

Конкурсный блок показов и международная программа

Программа национального конкурса, которая создана для развития документального кино и поддержки молодых российских режиссеров, снимающих кино о современности и культуре, объединит 14 картин. В их число вошли полнометражные фильмы "Куда мы едем?" Руслана Федотова о пассажирах московского метро, "Асмарал" Николы Пророкова о московском футбольном клубе из 1990-х, "Зал" Полины Свеженцевой о жизни боксерского клуба "Торпедо" после сноса его дома - одноименного стадиона в Москве. Также зрителей ждут показы документальных короткометражек в блоке "Инициатива" и "Базис".

Вне конкурса зрителям представят фильм "ГЭС-2" Насти Коркии о создании этой культурной институции в центре столицы, "Весну" Филиппа Задорожного, "Помощь" братьев Синициных и Convivencia о баре Veladora, который снял лауреат фестиваля прошлого года Пабло Рохас.

Оценивать секцию будет жюри, в состав которого вошли режиссер Ладо Кватания, креативный продюсер Майя Кузина и сценаристка Юлия Гулян. Национальный конкурс поддерживает фонд V-A-C.

Международная программа фестиваля посвящена мечтателям-визионерам, воплотившим смелые идеи в творческих и предпринимательских проектах. Гостей Beat Film Festival ожидают сеансы фильма "Мэри Куант: Мини-революция" (Quant, 2021) о британском модельере, которая придумала мини-юбки, основанный на массиве архивных материалов проект "Кубрик о Кубрике" (Kubrick by Kubrick, 2020) о режиссере Стэнли Кубрике.

В программу традиционно вошли фильмы о музыке, среди них - "Чарли XCX: вместе в одиночестве" (Charli XCX: Alone Together, 2021) о том, как британская певица записывала альбом вместе с фанатами в период локдауна, байопик "Посмотри на меня: XXXTentacion" (Look at Me: XXXTentacion, 2022) и другие картины.

Фестивальный центр

В дни Beat Film Festival в культурном центре "Поле" развернется фестивальный центр с лекторием, собственным кинозалом и даже скейт-рампой.

"В этом году команда фестиваля поворачивается спиной к экрану - главным становится то, что происходит со зрителем. В медиа, соцсетях и у нас в голове звучит множество острых вопросов: как не потерять почву под ногами и веру в свое дело, сохранить ясность ума и не замкнуться в одиночестве. Программа фестивального центра предлагает вместе искать ответы на них и учиться тому, что помогает справляться с действительностью", - отметили организаторы.

Каждый день работы центра будет посвящен своей теме. Так, открытие площадки станет "Днем в одной лодке" о собственном деле и единомышленниках. "День конца света" расскажет о том, как найти опору в неспокойное время. "День новой эстетики" предложит аудитории рассмотреть моду как язык, на котором можно говорить о своих ценностях.