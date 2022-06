В Москве пройдет фестиваль документального кино

Конкурсный блок показов и международная программа

В программу традиционно вошли фильмы о музыке, среди них - "Чарли XCX: вместе в одиночестве" (Charli XCX: Alone Together, 2021) о том, как британская певица записывала альбом вместе с фанатами в период локдауна, байопик "Посмотри на меня: XXXTentacion" (Look at Me: XXXTentacion, 2022) и другие картины.