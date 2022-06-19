Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+27° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
3 часа назад

Михаил Швыдкой призвал российских режиссеров создавать больше зрительского кино

FBM.ru

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой дал совет российским авторам спокойно относиться к премиям и фестивалям, а также сосредоточиться на создании зрительского кино. Об этом в воскресенье, 19 июня, пишет ТАСС.

Швыдкой призвал создавать больше зрительского кино
Фото: fbm.rufbm.ru

«Премии и фестивали стали во многом явлением в значительной степени политизированным, к этому надо относиться спокойно. Честно скажу, я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет. Сегодня нам нужно делать кино для зрителей», — прокомментировал Швыдкой.

Рассуждая о том, стоит ли нашей стране в нынешнем году пробовать выдвигаться на престижную премию «Оскар», представитель президента РФ ответил, что «в гости навязываться плохо».

Недавно стало известно о том, что отечественные киносети перестали платить голливудским кинокомпаниям за фильмы, которые уже вышли в прокат в последние несколько месяцев.

Фильмы,Оскар,Михаил Швыдкой,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители