Швыдкой призвал создавать больше зрительского кино

«Премии и фестивали стали во многом явлением в значительной степени политизированным, к этому надо относиться спокойно. Честно скажу, я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет. Сегодня нам нужно делать кино для зрителей», — прокомментировал Швыдкой.