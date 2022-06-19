Швыдкой призвал создавать больше зрительского кино

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой дал совет российским авторам спокойно относиться к премиям и фестивалям, а также сосредоточиться на создании зрительского кино. Об этом в воскресенье, 19 июня, пишет ТАСС.
«Премии и фестивали стали во многом явлением в значительной степени политизированным, к этому надо относиться спокойно. Честно скажу, я сторонник того, чтобы иметь успех в прокате, и не потому, что я сторонник массового кино и противник авторского, нет. Сегодня нам нужно делать кино для зрителей», — прокомментировал Швыдкой.
Рассуждая о том, стоит ли нашей стране в нынешнем году пробовать выдвигаться на престижную премию «Оскар», представитель президента РФ ответил, что «в гости навязываться плохо».
Недавно стало известно о том, что отечественные киносети перестали платить голливудским кинокомпаниям за фильмы, которые уже вышли в прокат в последние несколько месяцев.