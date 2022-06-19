В Хабаровском крае снимут кино для привлечения туристов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил в своем телеграм-канале, что договорился о съемках полнометражной картины во время визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
«Остросюжетный истерн “Золото Умальты” будем снимать. В Питере и Хабаровском крае. Теперь точно», – пишет он.
Дегтярев пообещал, что съемки никак не затронут бюджет региона, фильм создадут на средства инвесторов. Половину – 100 млн руб. – губернатору удалось привлечь на ПМЭФ.
«В процессе съемок ни один бюджетный рубль Хабаровского края не пострадает. На полях ПМЭФ-2022 нашел нам на кино 100 млн руб. Уверен, что кино познакомит миллионы людей с удивительной природой, историей и культурой Дальнего Востока. Кроме того, наш фильм привлечет в Хабаровский край туристов и они узнают, что наш регион больше Турции, что у нас >300 солнечных дней в году и главное наше золото – это люди», – заявил губернатор.
В основе сюжета реальная история – нападение грабителей на караван Нимано-Буреинской золотопромышленной компании в конце XIX века, разбойники украли почти 30 пудов золота. Считается, что они спрятали свою добычу в тайге, но так и не смогли ее забрать.
Некоторые подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сомневаются, что фильм сделает Хабаровский край привлекательнее для путешественников. «Все ж не на людей посмотреть едут туристы на Дальний Восток. Цена вопроса определяет, поедут ли россияне за 300 солнечными днями в Хабаровск или в Египет. Сервис определяет. Наличие круглогодичных морей... Пока сами жители Дальнего Востока мечтают о теплых морях и морепродуктах Юго-Восточной Азии», – пишет один из читателей.
Другие отмечают, что денег на достойную кинокартину недостаточно: «Бюджет для фильма очень маленький, только на ролик хватит. Посмотрите бюджеты полнометражных», – отмечает участник обсуждения.
Многие подписчики также усомнились в выборе актера Деревянко и связали такое решение как раз с небольшим бюджетом фильма.