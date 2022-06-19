В Хабаровском крае снимут кино для привлечения туристов

«В процессе съемок ни один бюджетный рубль Хабаровского края не пострадает. На полях ПМЭФ-2022 нашел нам на кино 100 млн руб. Уверен, что кино познакомит миллионы людей с удивительной природой, историей и культурой Дальнего Востока. Кроме того, наш фильм привлечет в Хабаровский край туристов и они узнают, что наш регион больше Турции, что у нас >300 солнечных дней в году и главное наше золото – это люди», – заявил губернатор.