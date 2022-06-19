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36 минут назад

В Москве покажут советский фильм "Игла"

Ревизор.ru

В этом году исполнится 100 лет со дня образования СССР. В честь знаменательной даты в Москве проходит форум с уникальной программой фильмов, снятых в разных уголках великой страны интернациональными командами кинематографистов. Кроме того, в рамках проекта планируются творческие встречи, тематические выставки, где расскажут о становлении национальных кинематографий союзных республик в советский период.

В Москве покажут советский фильм "Игла"
Фото: РевизорРевизор

Советское кино – признанный знак качества, оно развивалось по собственным канонам, затрагивало сердца зрителей и было отражением русской души. Благодаря своей исключительной художественной ценности и приверженности гуманистическим идеалам стало по-настоящему великим и заняло одно из главных мест среди ведущих кинематографий мира.

Марафон советских фильмов и сопутствующие мероприятия продлятся с июня по декабрь в кинотеатрах сети "Москино" . За это время зрители увидят "Насреддин в Бухаре", "Первый учитель", "Игла", "Дикая охота короля Стаха", "Слуги дьявола" и многие другие. Организаторы и партнеры проекта: ООО "Арт-Центр "Кинофест", ГБУК "Московское кино", Конфедерация Союзов кинематографистов сран СНГ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фильмы,Игла,
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