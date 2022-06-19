В Москве покажут советский фильм "Игла"

В этом году исполнится 100 лет со дня образования СССР. В честь знаменательной даты в Москве проходит форум с уникальной программой фильмов, снятых в разных уголках великой страны интернациональными командами кинематографистов. Кроме того, в рамках проекта планируются творческие встречи, тематические выставки, где расскажут о становлении национальных кинематографий союзных республик в советский период.

Фото: Ревизор Ревизор

Советское кино – признанный знак качества, оно развивалось по собственным канонам, затрагивало сердца зрителей и было отражением русской души. Благодаря своей исключительной художественной ценности и приверженности гуманистическим идеалам стало по-настоящему великим и заняло одно из главных мест среди ведущих кинематографий мира.