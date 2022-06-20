Владимир Машков снимает триллер, где режиссеров сразу трое

Сюжет довольно запутанный и неожиданный. Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и её дочь - оказываются перед лицом неизвестности, когда к ним в дверь стучит незнакомец. У них сразу возникает чувство тревоги и опасности. Им предстоит заглянуть внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.