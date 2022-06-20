Владимир Машков снимает триллер, где режиссеров сразу трое

В Москве идёт работа над остросюжетным триллером «Кто там?»
Сюжет довольно запутанный и неожиданный. Герои фильма: миллиардер, пилот самолета, стажёр-полицейский, молодая мама и её дочь - оказываются перед лицом неизвестности, когда к ним в дверь стучит незнакомец. У них сразу возникает чувство тревоги и опасности. Им предстоит заглянуть внутрь себя, чтобы понять, чего же они боятся на самом деле.
Режиссёров у картины сразу три: Владимир Маслов, Михаил Морсков и Виталий Дудка. Актёрский состав - не менее впечатляющий: Владимиру Машкову досталась роль миллиардера, а Кирилл Кяро играет пилота. Появятся также в фильме Саша Бортич, Тихон Жизневский, Александр Самойленко, Александр Обласов и другие.