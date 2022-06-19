Названа дата премьеры кинофильма по видеоигре Gran Turismo

Полноценную полнометражную киноленту по мотивам популярной игровой вселенной, под названием Gran Turismo, должны запустить в прокат 11 августа 2023 года.
По заявлению экспертов, данный фильм пока не получил названия. При этом уже анонсировали режиссёра. Эта кинолента была поставлена Нилом Бломкампом, известным, по таким известным работам, как «Робот по имени Чаппи», «Элизиум» и «Район №9».
Согласно предварительной информации, сюжет фильма повествует об истории подростка, являющегося поклонником игровой серии популярного Gran Turismo. Этот парень, благодаря хорошей базе полученных навыков, играя в виртуальном пространстве, смог стать одним из успешных профессиональных автогонщиков.
Бломкамп ещё в 2016-ом году был отмечен за участие в популярном сериале, под названием: «В прокат с водителем». Стоит отметить, что создание данной киноленты спонсировал известный немецкий автобренд BMW. В свою очередь он является режиссёром серии, которая называется The Escape, что переводится как «Побег».
Написанием сценария к киноленте займётся Джейсон Холл, являющийся номинантом на всемирно известную премию «Оскар». Он принимал участие в создании фильма «Снайпер», который выпустили в 2014-ом году.
В ленте будут сниматься делегаты PlayStation Productions. Они должны выступить в роли потенциальных продюсеров. Имя исполнителя главной роли этого кино является пока неизвестным.
Прошлым плодом сотрудничества игровой фирмы с Sony Pictures является работа, которую назвали «Анчартед: в списках не значится». Этот фильм в рамках мирового проката смог собрать свыше 400 000 000 долл.
В завершении стоит отметить, что ещё одним ожидаемым кинопроектом, связанным с автогоночной тематикой, является полнометражная лента о Formula-1. Производствам этой работы занята компания Apple. Главная роль в данном фильме должна достаться Брэду Питту. Дата премьеры киноленты об автогонщике-ветеране держится пока в секрете.