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3 часа назад

Названа дата премьеры кинофильма по видеоигре Gran Turismo

Car.ru

Полноценную полнометражную киноленту по мотивам популярной игровой вселенной, под названием Gran Turismo, должны запустить в прокат 11 августа 2023 года.

Названа дата премьеры кинофильма по видеоигре Gran Turismo
Фото: car.rucar.ru

По заявлению экспертов, данный фильм пока не получил названия. При этом уже анонсировали режиссёра. Эта кинолента была поставлена Нилом Бломкампом, известным, по таким известным работам, как «Робот по имени Чаппи», «Элизиум» и «Район №9».

Согласно предварительной информации, сюжет фильма повествует об истории подростка, являющегося поклонником игровой серии популярного Gran Turismo. Этот парень, благодаря хорошей базе полученных навыков, играя в виртуальном пространстве, смог стать одним из успешных профессиональных автогонщиков.

Бломкамп ещё в 2016-ом году был отмечен за участие в популярном сериале, под названием: «В прокат с водителем». Стоит отметить, что создание данной киноленты спонсировал известный немецкий автобренд BMW. В свою очередь он является режиссёром серии, которая называется The Escape, что переводится как «Побег».

Написанием сценария к киноленте займётся Джейсон Холл, являющийся номинантом на всемирно известную премию «Оскар». Он принимал участие в создании фильма «Снайпер», который выпустили в 2014-ом году.

В ленте будут сниматься делегаты PlayStation Productions. Они должны выступить в роли потенциальных продюсеров. Имя исполнителя главной роли этого кино является пока неизвестным.

Прошлым плодом сотрудничества игровой фирмы с Sony Pictures является работа, которую назвали «Анчартед: в списках не значится». Этот фильм в рамках мирового проката смог собрать свыше 400 000 000 долл.

В завершении стоит отметить, что ещё одним ожидаемым кинопроектом, связанным с автогоночной тематикой, является полнометражная лента о Formula-1. Производствам этой работы занята компания Apple. Главная роль в данном фильме должна достаться Брэду Питту. Дата премьеры киноленты об автогонщике-ветеране держится пока в секрете.

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