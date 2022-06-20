Сэндлер сыграл в спортивной драме. Почему ее уже сравнивают с «Рокки»?

На Netflix вышел посвященный жестокой изнанке профессионального баскетбола фильм «Прорваться в НБА» (Hustle) с Адамом Сэндлером в редкой для него серьезной роли. «Лента.ру» разбирается, как с помощью этой спортивной драмы Сэндлер продолжил начатое «Неограненными алмазами» восстановление актерской репутации, порушенной десятилетиями съемок в дурных комедиях.

Стэнли Шугерман (Адам Сэндлер) — немолодой баскетбольный скаут команды «Филадельфия Севенти Сиксерс». Большую часть жизни он провел в разъездах по всему свету, где искал молодых талантов, способных продвинуть 76ers выше в иерархии НБА. Из-за бесконечных командировок он уже много лет пропускает дни рождения дочери, посещаемые страны толком не видит, питается только американским фастфудом. Результаты труда, впрочем, налицо — хозяин клуба Рекс Меррик (камео великого Роберта Дювалла) назначает Стэнли ассистентом тренера. Получив работу, о которой мечтал годами, Шугерман сообщает семье, что разлукам — конец, но не тут-то было. Вскоре после этого назначения Меррик умирает, а все дела по наследству переходят его сыну Винсу (Бен Фостер). Тот Стэнли недолюбливает и возвращает на предыдущую должность. С тяжелым сердцем Шугерман отправляется на очередной скаутский трип на Пиренеи, где почти случайно видит уличный матч, на котором царит молодой Бо Круз (Хуанчо Хернангомес, центровой «Юты» и сборной Испании). Стэнли хватает Бо в охапку и везет в Америку, а когда устроить его в команду не получается, звонко посылает шефа ко всем чертям и становится персональным менеджером юного, но крайне неуравновешенного дарования.

Кадр: фильм «Прорваться в НБА»

Адам Сэндлер и Леброн Джеймс, на пару значащиеся продюсерами «Прорваться в НБА», фигуры для шоу-бизнеса неуловимо близкие. Леброн — супербаскетболист-отличник, который из кожи вон лезет, чтобы его воспринимали больше, чем в двух измерениях. Это его стремление, кстати, наилучшим (и крайне комичным) образом было отражено в недавнем сиквеле «Космического джема». У 55-летнего Сэндлера, как ни удивительно, схожая ситуация — с драматической поправкой на возраст. Когда-то его партнером был Джек Николсон («Управление гневом»). Когда-то его едва ли не в самом удивительном своем фильме («Любовь, сбивающая с ног») снял Пол Томас Андерсон... Однако потом Сэндлер снялся в «Одноклассниках» и «Не шутите с Зоханом» (а также еще в двух десятках подчеркнуто примитивистских комедий), и все — былые заслуги забыты, интеллектуалы прокляли, «Оскар» не светит даже в утешительном, почетном виде.

Адам вовремя сориентировался, а спохватился и вовсе почти что сразу, — снявшись в «Приколистах» Джадда Апатоу. Это была исповедальная, масштабная, почти бенефисная работа, которая, увы, пролетела мимо широкого зрителя именно из-за своей тягучей задушевности. Настоящий прорыв произошел пару лет назад, когда на экраны вышли «Неограненные алмазы» братьев Сэфди. Их непутевый герой, ювелир и гэмблер, вывел Сэндлера на новый уровень — не «Оскар», конечно (хотя как минимум номинировать актера на премию справедливо призывали многие критики), но во всяком случае «Золотая малина» в номинации «За восстановление репутации». Иными словами, Сэндлер понял, что резкая смена амплуа работает лучше, даже чем качественные комедии, так что теперь вознамерился регулярно демонстрировать зрителю драматические дарования в неожиданных ролях.

Кадр: фильм «Прорваться в НБА»

Роль баскетбольного скаута в этом смысле действительно выглядит как вызов для Сэндлера, который в силу роста 177 сантиметров большую часть экранного времени выглядит наподобие Гулливера в стране великанов. Особенно щемяще звучит история о несостоявшейся спортивной карьере — здесь Сэндлеру действительно приходится подключить все свои таланты и запас обаяния, чтобы оставаться достоверным. Видно, что даже в таком солидном возрасте артист продолжает сомневаться в том, стоит ли ему переходить от ролей просто неудачников к образам неудачников пожилых. В итоге выбран компромиссный вариант: пускай я старый лузер, зато мою жену играет Куин Латифа!

Кадр: фильм «Прорваться в НБА»

В некотором смысле нынешний успех Сэндлера напоминает попытки расширения амплуа, предпринятые в свое время Томом Крузом — даром что и «Прорваться в НБА» это своего рода «Джерри Макгуайр». И точно так же, как давнишняя драма про спортивного менеджера, нынешняя тоже довольно лукаво обходится с канонами жанра. С одной стороны, обойти обязательные точки на этом маршруте невозможно. Соответственно, есть и неудачное первое знакомство с талантом, и долгие тренировки, и первые поражения, и, конечно, что-то вроде триумфа в финале. Однако режиссер с замечательным именем Джеремайя Загар делает все немножко не по правилам. Вместо того чтобы отправить героев вверх по лестнице к высшей лиге, он почти все время удерживает их на улице. Здесь нет фактически ни одного профессионального матча — зато через край хлещет бешеная динамика уличного баскетбола.

Проще говоря, все это больше похоже на «Рокки», чем на какое-нибудь «Движение вверх»

С той поправкой, что центральный герой здесь все-таки Шугерман, а не его многообещающий воспитанник. Фанатов баскетбола наверняка порадует количество настоящих игроков НБА в кадре — начиная с молодежи вроде того же Хернангомеса или Трэя Янга и заканчивая такими легендами, как Аллен Айверсон, Шакил О'Нил и Джулиус Ирвинг. В известном смысле эта картина наверняка уже сделала для возвращения баскетбола на экраны больше, чем та же реинкарнация «Космического джема». Во всяком случае, у «Прорваться в НБА» уже отличная критика — Netflix наверняка размышляет о том, чтобы развить успех при помощи какой-нибудь спортивной франшизы. «Отчаяние всегда побеждает талант», — говорит своему воспитаннику Шугерман, и эта фраза вполне могла бы стать слоганом фильма. Болельщики уже отметили огрехи в сценах матчей, однако сделаны они не столько по недомыслию, сколько для обострения драматизма. Если же говорить об универсальном опыте, который годится для людей неспортивных, то этот фильм среди прочего убедительно объясняет, как правильно реагировать, когда соперник позволяет себе шуточки про твою маму или других близких родственников.