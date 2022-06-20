Названа дата выхода сиквела фильма «Грязные танцы»

Сиквел мелодрамы «Грязные танцы» Эмиля Ардолино 1987 года выйдет на широкие экраны в 2024 году. Дженнифер Грей, сыгравшая роль «Бэби», расскажет, что произошло с ее персонажем после событий первого фильма, пишет издание Comicbook.com.

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Продолжение «Грязных танцев» выйдет 9 февраля 2024 года, перед Днем всех влюбленных. По сюжету главная героиня (Грей) вернется на курорт Келлермана. Персонаж Джонни, которого сыграл покойный Патрик Суэйзи, не будет воссоздан. Режиссером фильма выступит Джонатан Левин, снявший «Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна».