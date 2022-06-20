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2 часа назад

Названа дата выхода сиквела фильма «Грязные танцы»

Мир24

Сиквел мелодрамы «Грязные танцы» Эмиля Ардолино 1987 года выйдет на широкие экраны в 2024 году. Дженнифер Грей, сыгравшая роль «Бэби», расскажет, что произошло с ее персонажем после событий первого фильма, пишет издание Comicbook.com.

Названа дата выхода сиквела фильма «Грязные танцы»
Фото: Мир24Мир24

Продолжение «Грязных танцев» выйдет 9 февраля 2024 года, перед Днем всех влюбленных. По сюжету главная героиня (Грей) вернется на курорт Келлермана. Персонаж Джонни, которого сыграл покойный Патрик Суэйзи, не будет воссоздан. Режиссером фильма выступит Джонатан Левин, снявший «Тепло наших тел», «Жизнь прекрасна».

Левин пообещал, что в продолжении не будет повторяться легендарная история из прошлого, давним поклонникам фильма он заявил, что «мы не разрушим ваше детство».

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