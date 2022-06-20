До сих пор смешно: лучшие американские комедии нулевых

Для тех, кто хочет хотя бы на время отключить голову и просто расслабиться, «Рамблер» собрал так называемые тупые американские комедии, которые рассмешат вас до слез.
Школьные друзья Джим, Кевин, Финч и Оз решают расстаться с девственностью до того, как они переступят порог колледжа. На носу школьный выпускной бал, и у друзей осталось совсем мало времени на то, чтобы выполнить задуманное.
Комедийный слэшер, пародирующий известные ужастики, который рассказывает о маньяке в маске, который преследует группу старшеклассников. Преступник утверждает, что знает о том, что школьники убили человека…
Все стереотипы о Европе — в сатирическом роуд-муви. По сюжету выпускник школы Скотт Томас знакомится с жителем Германии и начинает с ним переписку. Правда, скоро он узнает, что его новый друг — это обворожительная блондинка, которой Скотт очень понравился. И теперь он сделает все, чтобы увидеться с девушкой, даже совершит путешествие по Европе…
Линдси Лохан и Рэйчел МакАдамс в одной из лучших подростковых комедий нулевых о старшеклассницах Кэйди и Реджине, которые воюют из-за парня и титула королевы школы.
Эталонная комедия с Джоной Хиллом о подростках, которые разрабатывают план, чтобы потерять девственность перед выпускным. Как взять на абордаж красотку-одноклассницу, подорвать полицейскую машину и остаться в живых, показывают отвязные приятели.
Они мечтали провести незабываемый мальчишник в Вегасе, но теперь им предстоит вспомнить, что именно на нем произошло: что за ребенок сидит в шкафу, как в ванную попал тигр, почему у одного из них нет зуба… В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис и Джастин Барта.
Отцу двоих детей Майку О`Доннеллу выпадает шанс вернуться в родную школу. Теперь он — звезда баскетбольной команды, мечта девчонок и одноклассник собственных отпрысков, превратившийся из нерадивого папаши в отличного друга. Главную роль в фильме исполнил Зак Эфрон.