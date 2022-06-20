Балагов перенесет действие нового фильма из Нальчика в Нью-Йорк

Российский режиссер Кантемир Балагов ("Дылда", "Теснота") перенесет действие своего нового фильма из Нальчика в Нью-Йорк. Об этом он рассказал в интервью изданию IndieWire.

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Свой новый фильм "Моника" Балагов планировал снимать у себя на малой родине в Кабардино-Балкарской Республике. Сейчас он переписывает сценарий.

Сюжет "Моники" будет разворачиваться в кавказской диаспоре в Нью-Йорке. Фильм будет частично сниматься на английском языке.

Продюсировать новый проект будет украинский продюсер Александр Роднянский. Роднянский и Балагов в начале года покинули Россию на фоне ситуации на Украине.