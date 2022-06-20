Что смотреть в кино с 23 июня

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Фото: Кадр из фильма "Селфимания" Кадр из фильма "Селфимания"

"Селфимания"

Семь новелл, снятых в разных странах, объединены темой селфи. Итальянская пенсионерка, семейная пара из Австрии, популярная тревел-блогер из России, старый рок музыкант и другие герои фильма: все они по тем или иным причинам оказываются «заложниками» селфимании.

"Мамочки"

В центре сюжета четыре женщины: девушка, которой скоро предстоит рожать, «яжмать», уставшая мама «не в ресурсе» и блогер, рожающая в прямом эфире. Чешская комедийная мелодрама рассказывает о женщинах, чьи судьбы неожиданно переплетаются.

"Межсезонье"

Одноклассники Саша и Даня сбегают из дома, пытаясь доказать старшим, что с их чувствами надо считаться, и отстоять право быть самими собой. Но свобода — дар весьма опасный. И одна из простых подростковых шалостей неожиданно разрастается до масштабов самого настоящего преступления.

"Род мужской"

Харпер оплакивает умершего мужа. И чтобы прийти в себя уезжает в небольшой английский городок. Но в глубинке ее неожиданно начинают преследовать загадочные люди и ужасные видения.

"Творцы снов"