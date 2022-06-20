Режиссер «Оби-Вана Кеноби»: у нас еще есть нерассказанные истории

«Есть и другие истории, которые мы могли бы рассказать. Очевидно, что пройдет ещё 10 лет, прежде чем мы доберемся до "Новой надежды", но с таким персонажем, как Оби-Ван Кеноби, я думаю, что даже просто наблюдать, как он катается по песку, интересно».