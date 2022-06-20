Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
3 часа назад

Режиссёр «Оби-Вана Кеноби»: у нас ещё есть нерассказанные истории

Чемпионат.com

Уже через два дня состоится премьера финального эпизода сериала «Оби-Ван Кеноби». Шоу пока что не продлили на второй сезон, однако недавно режиссер сериала Дебора Чоу рассказала, что продолжение вполне возможно.

Режиссер «Оби-Вана Кеноби»: у нас еще есть нерассказанные истории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам Чоу, изначально это шоу не задумывалось слишком большим, однако еще есть нерассказанные истории, которые можно показать во втором сезоне.

«Есть и другие истории, которые мы могли бы рассказать. Очевидно, что пройдет ещё 10 лет, прежде чем мы доберемся до "Новой надежды", но с таким персонажем, как Оби-Ван Кеноби, я думаю, что даже просто наблюдать, как он катается по песку, интересно».

Также Чоу отметила, что пока что не планирует полноценный второй сезон. Режиссер хочет взять отпуск и хорошенько отдохнуть.

«Оби-Ван Кеноби» доступен на Disney+, но не в России.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители