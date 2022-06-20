Лучшие фильмы с Николь Кидман

Лауреат премии «Оскар» и обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы» Николь Кидман отмечает день рождения — 20 июня ей исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актрисы, которые увековечили ее имя в истории кино.

Фото: Кадр из фильма "Принцесса Монако" Кадр из фильма "Принцесса Монако"

«Практическая магия» (1998)

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Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: будто бы хозяйки особняка ведьмы, и что каждый, кто понравится юным сестрам, обречен умереть молодым. Правда, не все так просто: девушкам не свойственны злые помыслы, они просто хотят любить и быть счастливыми. В главных ролях: Сандра Буллок и Николь Кидман.

«Другие» (2001)

Первоклассный ретрохоррор с Николь Кидман о Грейс, чьи сын и дочь страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются новые слуги, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мирной жизни семьи приходит конец, когда в доме появляется некая потусторонняя сущность.

«Догвилль» (2003)

Эпос Ларса фон Триера о насилии в театральных декорациях о юной Грейс, которая, сбежав от банды гангстеров, находит спасение в маленьком городке Догвилль. Правда, оказывается, что местные жители не особо-то ей и рады, и город превращается для девушки в тюрьму. В главных ролях: Николь Кидман и Пол Баттани.

«Холодная гора» (2003)

Эпическая, но тонкая драма с оскароносным перформансом Рене Зеллвегер о девушке по имени Ада, которая пытается выжить одна в разоренном тылу во время Гражданской войны в США. На помощь ей приходит бродяжка Руби, которая учит светскую барышню азам ведения хозяйства…

«Австралия» (2008)

Вестерн с эпическими пейзажами о страстном романе аристократки и погонщика скота на фоне пламени Второй мировой войны. Вместе им предстоит перегнать 1500 голов скота в другой город. В главных ролях: Николь Кидман и Хью Джекман.

«Принцесса Монако» (2014)

Байопик об актрисе Грейс Келли, которая была королевой Голливуда, но предпочла стать Принцессой Монако. Фильм расскажет о том, как она пыталась сделать непростой выбор: вернуться в кино или спасти княжество. Главную роль в картине исполнила Николь Кидман.

Кадр из фильма "Принцесса Монако"

«Лев» (2016)