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3 часа назад

Чебурашка впервые появится на большом экране в фильме с Гармашом и Яковлевой

Газета.Ru

Студия Yellow, Black and White, "Союзмультфильм" и онлайн-кинотеатр Start опубликовали тизер-трейлер совместного проекта "Чебурашка".

Чебурашка появится в фильме с Гармашом и Яковлевой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В тизере фильма живого действия можно увидеть анимированного Чебурашку, Сергея Гармаша в образе садовника и Елену Яковлеву в роли Риммы – директора шоколадной фабрики и главной антагонистки фильма, напоминающей старуху Шапокляк. "Чебурашку" начали снимать в 2021 году в Сочи, а завершили в июне текущего года в Подмосковье. Часть съемок прошла на действующей шоколадной фабрике.

Премьера фильма состоится 1 января 2023 года. Это будет первое появление Чебурашки на большом экране. Чебурашка был придуман писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья". Стал широко известен после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.

Ранее Ана де Армас предстала в образе Мэрилин Монро в трейлере байопика "Блондинка". В картине также снялись Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Эдриен Броуди, Лили Фишер, Гаспар Филлипсон.

Фильмы,Чебурашка,Джулианна Николсон,Ана де Армас,Роман Качанов,Эдриен Броуди,Мэрилин Монро,Елена Яковлева,
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