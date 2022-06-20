Чебурашка появится в фильме с Гармашом и Яковлевой

В тизере фильма живого действия можно увидеть анимированного Чебурашку, Сергея Гармаша в образе садовника и Елену Яковлеву в роли Риммы – директора шоколадной фабрики и главной антагонистки фильма, напоминающей старуху Шапокляк. "Чебурашку" начали снимать в 2021 году в Сочи, а завершили в июне текущего года в Подмосковье. Часть съемок прошла на действующей шоколадной фабрике.

Премьера фильма состоится 1 января 2023 года. Это будет первое появление Чебурашки на большом экране. Чебурашка был придуман писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья". Стал широко известен после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена" в 1969 году.