Международный кинофестиваль состоится в конце лета

"География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария, до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании",

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину текущего года. Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.