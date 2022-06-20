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28 минут назад

Московский международный кинофестиваль состоится в конце лета

Москва24

Московский международный кинофестиваль пройдет с 26 августа по 2 сентября, сообщает ТАСС.

Международный кинофестиваль состоится в конце лета
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"География стран, чьи кинематографисты желают представить свои премьеры на ММКФ, простирается от Аргентины, Бразилии, Перу, США и других стран Западного полушария, до Великобритании, Сербии, Италии, Франции на западе нашего континента и Индии, Ирана, стран Ближнего Востока, Китая, Юго-Восточной Азии и даже Океании",

– отметили в дирекции фестиваля.

Уточняется, что уже более 200 заявок подано на основной конкурс.

Ранее сообщалось, что Московский международный кинофестиваль, запланированный на конец апреля, решили перенести на вторую половину текущего года. Соответствующее решение принято в связи с многочисленными обращениями участников и партнеров фестиваля. На фоне последних событий в мире они не могут приехать в Россию или отправить конкурсные картины, если те хранятся на пленках или жестких дисках. В некоторых случаях согласие на участие в фестивале не дают продюсеры фильмов.

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