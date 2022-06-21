Звезда «Мстителей» появится в новом фильме

Актер Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в фильмах Marvel, работает над новым проектом студии А24. Об этом он рассказал в интервью The Playlist.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Вместе с Себастианом Стэном над будущим фильмом работает норвежская актриса Ренате Реинсве. Но подробностями нового проекта А24 девушка делиться не стала.

По ее словам, сценарий ленты «довольно тяжелый», а звезда «Мстителей» будет исполнять главную роль.

Какой жанр будет у будущей ленты, актерский состав, хронометраж и другие детали, неизвестно.