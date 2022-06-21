Звезда «Мстителей» появится в новом фильме

Актер Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в фильмах Marvel, работает над новым проектом студии А24. Об этом он рассказал в интервью The Playlist.
Вместе с Себастианом Стэном над будущим фильмом работает норвежская актриса Ренате Реинсве. Но подробностями нового проекта А24 девушка делиться не стала.
По ее словам, сценарий ленты «довольно тяжелый», а звезда «Мстителей» будет исполнять главную роль.
Какой жанр будет у будущей ленты, актерский состав, хронометраж и другие детали, неизвестно.
Недавно Себастиан Стэн появился в проекте «Пэм и Томми» в роли Томми Ли. Сериал рассказывает историю отношений барабанщика из Motley Crue и актрисы Памелы Андерсон.