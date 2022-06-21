Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
15 минут назад

Быков высказал свое мнение о Балабанове и кинолентах «Брат»

FBM.ruиещё 1

Юрий Быков – российский режиссер рассказал, что он думает насчет известных фильмов «Брат» и «Брат 2» от Алексея Балабанова.

Быков высказал свое мнение о Балабанове и кинолентах «Брат»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Режиссер назвал ленту «Брат» сложной вещью, а вторую часть этой кинокартины посчитал однозначной.

«Мне кажется, это была какая-то неосознанная коммерческая планировка с манипулированием сознания, и они даже не думали, что она выльется в национальную идею. Но картина «Брат 2» вылилась. Не карикатурное ли это изображение? Конечно! Если уж «Брат» для самого Балабанова была не ключевой, то «Брат 2» — коммерческая история»,

— говорит Быков.

По его словам, авторы этих фильмов просто не поняли, что создали.

Стоит напомнить, в текущем году кинокартины «Брат» и «Брат 2» от Алексея Балабанова вышли в кинопрокат, так как многие западные фильмы были отменены для показа в России. Обе ленты имели кассовые сборы.

Фильмы,Брат 2,Брат,Юрий Быков,Алексей Балабанов,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители