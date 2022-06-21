Быков высказал свое мнение о Балабанове и кинолентах «Брат»

Юрий Быков – российский режиссер рассказал, что он думает насчет известных фильмов «Брат» и «Брат 2» от Алексея Балабанова.
Режиссер назвал ленту «Брат» сложной вещью, а вторую часть этой кинокартины посчитал однозначной.
«Мне кажется, это была какая-то неосознанная коммерческая планировка с манипулированием сознания, и они даже не думали, что она выльется в национальную идею. Но картина «Брат 2» вылилась. Не карикатурное ли это изображение? Конечно! Если уж «Брат» для самого Балабанова была не ключевой, то «Брат 2» — коммерческая история»,
— говорит Быков.
По его словам, авторы этих фильмов просто не поняли, что создали.
Стоит напомнить, в текущем году кинокартины «Брат» и «Брат 2» от Алексея Балабанова вышли в кинопрокат, так как многие западные фильмы были отменены для показа в России. Обе ленты имели кассовые сборы.