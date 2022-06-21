В Мурманске приступили к съемкам фильма «Аэронавты»

Работа над фильмом «Аэронавты» стартовала в Мурманске. Кинопроект снимает житель города Виталий Артемьев.
В числе четверых молодых кинематографистов Мурманской области он выиграл грант регионального Министерства культуры на съемку фильма, сообщили в Центре развития кинопроизводства «Нордфильм».
По словам Виталия Артемьева, это будет фильм о молодом человеке, который ищет информацию о причинах крушения дирижабля под Кандалакшей. Об этом происшествии ему в детстве рассказывал дедушка.
Напомним, что дирижабль «СССР-В6» направлялся спасать участников экспедиции «Северный полюс-1», но врезался в гору рядом с городом Кандалакша. 13 членов экипажа погибли, шестеро выжили.